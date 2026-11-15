Báo Bồ Đào Nha châm biếm đội nhà sau trận thua 1-4 vắng Ronaldo

Báo Bồ Đào Nha đưa trận thua Đan Mạch lên trang nhất, với hình ảnh 11 cầu thủ mặc áo Ronaldo trong đêm tri ân cựu đội trưởng.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha mặc áo số 7 in tên Ronaldo trong lễ cử quốc ca ở Braga.

“Onze não fizeram um” là dòng tít A Bola chọn cho trang nhất ngày 15/11. Có thể hiểu cách chơi chữ của tờ báo là “Cả 11 người không làm được việc của một người”.

Ngay bên dưới, A Bola nhắc rằng Bồ Đào Nha bước vào trận gặp Đan Mạch với mục tiêu chỉ cần một điểm để chắc ngôi đầu bảng A4 Nations League. Họ rời sân với thất bại 1-4.

Ở Braga, cả 11 cầu thủ đá chính bước ra sân trong áo số 7 in tên Ronaldo và mặc chiếc áo ấy khi hát quốc ca. Trên khán đài, CĐV giương biểu ngữ “Cảm ơn, đội trưởng” bên cạnh hình ảnh anh nâng cúp Euro và Nations League. Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển ngày 5/11 sau 23 năm, với 146 bàn trong 234 trận.

Không khí trên khán đài đổi hẳn trong hiệp hai. Pierre-Emile Hojbjerg mở tỷ số từ chấm phạt đền trước giờ nghỉ, rồi Rasmus Hojlund ghi hai bàn ở phút 50 và 57.

Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 1-4.



Cây bút Catarina Pereira của A Bola kể rằng CĐV Đan Mạch bắt đầu hô “ole” theo những đường chuyền của đội khách, còn khán giả Bồ Đào Nha huýt sáo và nhiều người bỏ về sớm. Joachim Andersen nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 75, trước khi Bernardo Silva ghi bàn danh dự trong thời gian bù giờ.

Record đặt tít “Bồ Đào Nha quỳ gối”, nhấn vào thất bại sân nhà nặng nhất của đội tuyển trong một trận chính thức. O Jogo chọn hai chữ “Suy sụp”. Tỷ số 1-4 cũng chấm dứt chuỗi 14 trận chính thức bất bại trên sân nhà của Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, trung vệ João Victor cho rằng trận thua đậm trước Đan Mạch là cái giá Bồ Đào Nha phải trả vì cách đối xử với Cristiano Ronaldo.

Victor lên tiếng khi trận đấu ở Braga còn chưa kết thúc. Trung vệ người Brazil đăng lên Instagram ảnh chụp màn hình tỷ số 0-4 ở phút 75, kèm lời nhắn: “Không tôn trọng một thần tượng thì kết cục là vậy”. Cựu hậu vệ Benfica hiện khoác áo CSKA Moscow.

Đội của Jorge Jesus đã vào tứ kết và vẫn dẫn đầu bảng A4 với 12 điểm, hơn Đan Mạch ba điểm. Bồ Đào Nha cần ít nhất một trận hòa trên sân Xứ Wales ở lượt cuối để chắc chắn giữ ngôi đầu.