Ronaldo ra đi, ai dám gánh Bồ Đào Nha khi đội vỡ trận?

Mọi thất bại của Bồ Đào Nha trong 23 năm qua đều làm Cristiano Ronaldo cay đắng, thậm chí rơi nước mắt. Nhưng trận đấu vừa qua, Ronaldo có thể mỉm cười khi đội nhà thảm bại.

Jesus hết đổ lỗi cho ai sau thất bại.

Trận đầu tiên sau khi Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển lẽ ra là dịp để Bồ Đào Nha tri ân anh. Rốt cuộc, họ thua Đan Mạch 1-4 ngay trên sân nhà. Nếu Bồ Đào Nha thắng đậm, có lẽ đã có người nói đội tuyển được “tháo tạ” khi Ronaldo rời đi. Còn tỷ số 1-4 ở Braga cho thấy những vấn đề của Bồ Đào Nha vẫn còn nguyên khi anh vắng mặt.

Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha lập tức hiện nguyên hình yếu đuối

Bóng đá đôi khi có những cách tri ân đặc biệt. Với Cristiano Ronaldo, đó có thể là thất bại 1-4 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch ngày 14/11/2026. Ngay trận đấu đầu tiên sau khi siêu sao 41 tuổi tuyên bố chia tay đội tuyển, những người từng cho rằng Bồ Đào Nha có thể chơi tốt hơn khi không còn anh đã có một câu trả lời đắng ngắt.

Đừng đổ lỗi bao biện gì khi Ronaldo không còn dính dáng đến đội hình của HLV Jorge Jesus. Đây không phải trận đấu Bồ Đào Nha chịu sức ép quá lớn. Họ được chơi trên sân nhà ở Braga, đã chắc suất vào tứ kết Nations League sau bốn trận toàn thắng và có đầy đủ những ngôi sao tấn công mà Jesus mong muốn. Động lực của các học trò nhà Jesus càng không phải nhắc.

Ronaldo chia tay đội tuyển sau những bất đồng công khai với HLV Jorge Jesus về thời gian thi đấu. Sự ra đi của anh mở ra cơ hội để Bruno Fernandes, Joao Felix, Pedro Neto và Goncalo Ramos đảm nhận vai trò lớn hơn. Trận đầu tiên sau khi người đội trưởng rời đi, Bồ Đào Nha lại để Đan Mạch ghi tới bốn bàn và thua 1-4 ngay trên sân nhà.

Có thể các cầu thủ Bồ Đào Nha muốn chứng minh rằng đội tuyển không còn phụ thuộc vào một ngôi sao đã 41 tuổi. Họ muốn cho thấy mình có thể tạo nên một tập thể linh hoạt, trẻ trung và giàu sức tấn công hơn. Đó có thể là áp lực duy nhất mà thầy trò nhà Jesus phải chịu mà họ cũng không vượt qua được thì rất yếu, chẳng có thủ lĩnh nào giúp họ vượt qua chút áp lực đó cả.

Goncalo Ramos là ví dụ rõ nhất. Đá trung phong thay Cristiano Ronaldo, anh chơi trọn trận trước Đan Mạch mà không tung ra nổi một cú sút. Với một trung phong, chuyện tịt ngòi trong một trận vẫn thường xảy ra.

Đáng lo hơn là Ramos gần như đứng ngoài các đợt lên bóng của Bồ Đào Nha. Vậy mà HLV Jorge Jesus vẫn giữ anh trên sân đến hết trận. Vì sao ông không thử một phương án khác khi hàng công bế tắc đến vậy?

Ronaldo là bản ngã của Bồ Đào Nha.

Ronaldo không chỉ ghi bàn, anh còn là bản ngã của đội tuyển Bồ Đào Nha

Những người từng cho rằng Ronaldo trở thành gánh nặng chiến thuật cho đội tuyển có thể nhìn vào tuổi tác và khả năng di chuyển của anh. Nhưng trận thua Đan Mạch cho thấy một điều: loại bỏ Ronaldo khỏi đội hình không hề giúp Bồ Đào Nha lập tức trở thành một tập thể tốt hơn.

Trong lịch sử, Ronaldo đối đầu Đan Mạch 9 lần trong màu áo Bồ Đào Nha và ghi 4 bàn, giúp đội nhà thắng 5, thua 3. Hãy nhớ trận gần nhất Ronaldo đối đầu Đan Mạch là vào tháng 3 năm ngoái. Khi đó, Ronaldo dù đá hỏng quả phạt đền khiến Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số nhưng chính CR7 ghi bàn nâng 2-1, giúp đội nhà thắng chung cuộc 5-3.

Bản lĩnh CR7 là ở đó, chất của Ronaldo là ở đó. Dù anh có thể mắc sai lầm, dù bị chỉ trích nhưng anh luôn biết tự đứng dậy mang về thành công cho đội bóng. Trong lần đấu với Đan Mạch đêm qua, không có ai biết đốc thúc Bồ Đào Nha tiến lên phía trước.

Ronaldo đã ghi 146 bàn sau 234 lần khoác áo đội tuyển. Anh không chỉ là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, mà còn là nhân vật gắn liền với vị thế của đội tuyển trên bản đồ bóng đá thế giới. Những thành công trong gần hai thập niên qua không thể tách rời dấu ấn của CR7.

Tất nhiên, Bồ Đào Nha không thể sống mãi với Ronaldo. Nhưng quá trình chuyển giao ấy cần nhiều hơn là lạnh lùng phủi tay rồi tổ chức lễ tri ân lòe loẹt. Còn nhiều đáng lo cho Bồ Đào Nha trong kỷ nguyên tới khi họ chơi mà không còn bản ngã trong mình.