Báo Tây Ban Nha: 'Ronaldo không đáng nhận cái kết này'

Nhật báo AS gọi màn thua 1-4 trước Đan Mạch là cái kết cay đắng cho đêm Bồ Đào Nha tri ân Cristiano Ronaldo.

Đêm tri ân Ronaldo khép lại với thất bại 1-4 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch.

“Cristiano no merecía esto” là dòng tít cây bút Aritz Gabilondo chọn cho bài tường thuật trên AS sau trận đấu ở Braga tối 14/11. Theo ông, buổi tri ân thiếu cảm xúc khi chính Ronaldo vắng mặt trên khán đài, còn màn trình diễn của Bồ Đào Nha khiến đêm chia tay càng khó coi.

Trước giờ bóng lăn, các tuyển thủ Bồ Đào Nha ra sân trong áo số 7 in tên Ronaldo và giữ nguyên trang phục ấy đến hết phần cử hành quốc ca. Trên khán đài, người hâm mộ giương tấm biểu ngữ “Cảm ơn, đội trưởng”. Đến phút thứ 7, khán giả đứng dậy vỗ tay cho cầu thủ đã ghi 146 bàn trong 234 trận cho đội tuyển.

Đan Mạch mở tỷ số từ chấm phạt đền trước giờ nghỉ. Rasmus Hojlund ghi hai bàn trong vòng bảy phút đầu hiệp hai, trước khi Joachim Andersen nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 75. Bernardo Silva, người kế nhiệm Ronaldo trong vai trò đội trưởng, ghi bàn danh dự ở phút bù giờ. Theo đài RTP, 1-4 là thất bại nặng nhất của Bồ Đào Nha trên sân nhà ở một trận đấu chính thức.

Theo tổng hợp của Record, tờ Marca mỉa mai rằng chính Đan Mạch mới là đội thực hiện màn tri ân, còn Sport gọi tỷ số 1-4 là nỗi hổ thẹn của Bồ Đào Nha trong ngày tôn vinh Ronaldo.

Tại Italy, La Gazzetta dello Sport nhấn vào cú đúp của Hojlund và màn trình diễn kém cỏi của chủ nhà. L’Équipe gói trận đấu trong một nhận xét ngắn về khởi đầu nặng nề của Bồ Đào Nha sau Ronaldo.

Trận thua chấm dứt chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp của HLV Jorge Jesus từ khi dẫn dắt Bồ Đào Nha. Đội đã giành vé vào tứ kết Nations League và vẫn dẫn đầu bảng A4 với 12 điểm. Một trận hòa trên sân Xứ Wales ở lượt cuối đủ để họ giữ ngôi đầu.