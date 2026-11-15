Bồ Đào Nha đổi áo số 7 sau khi Ronaldo chia tay

Tuyển Bồ Đào Nha thêm một nét gạch ngang vào số 7 trên áo đấu để dành kiểu số cũ cho Cristiano Ronaldo.

Các tuyển thủ Bồ Đào Nha mặc áo in tên và số 7 của Ronaldo khi cử hành quốc ca trước trận gặp Đan Mạch.

Ở trận gặp Đan Mạch tại Braga hôm 15/11, các tuyển thủ Bồ Đào Nha cùng mặc áo in tên Ronaldo và số 7 khi cử hành quốc ca. Đến lúc bóng lăn, số 7 trong danh sách thi đấu thuộc về Carlos Forbs. Chiếc áo của cầu thủ chạy cánh 22 tuổi mang kiểu số mới, với một nét gạch ngang ở giữa.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) áp dụng thay đổi từ lượt trận thứ năm vòng bảng Nations League. Theo A Bola, quy định đánh số từ 1 đến 23 khiến đội tuyển vẫn phải đăng ký áo số 7. FPF chọn đổi cách in để kiểu số không có gạch ngang tiếp tục gắn riêng với Ronaldo, người mặc áo số 7 thường xuyên ở đội tuyển kể từ EURO 2008.

Forbs từng mặc số 7 ngay trong trận ra mắt đội tuyển, khi Bồ Đào Nha thắng Armenia 9-1 ở vòng loại World Cup hồi tháng 11/2025. Ronaldo vắng mặt vì án treo giò ở trận đó. Lần này, cầu thủ của Club Brugge nhận số 7 trong danh sách thi đấu đầu tiên sau khi cựu đội trưởng chia tay đội tuyển. A Bola nhận định Rafael Leao có thể mặc số áo này lâu dài. Cầu thủ của AC Milan vắng mặt ở đợt tập trung tháng 11 vì chấn thương.

Trên khán đài sân Municipal de Braga, CĐV giăng biểu ngữ “Obrigado, capi7ao” (Cảm ơn, đội trưởng), dùng số 7 thay cho chữ t trong từ capitao. Ronaldo khép lại 23 năm khoác áo đội tuyển với 234 trận, 146 bàn, một chức vô địch EURO và hai danh hiệu Nations League.

Buổi tri ân kết thúc bằng thất bại 1-4 của Bồ Đào Nha. Rasmus Højlund ghi hai bàn cho Đan Mạch, khiến đội chủ nhà đứt mạch bốn trận toàn thắng ở vòng bảng. Bồ Đào Nha vẫn dẫn đầu với 12 điểm, hơn Đan Mạch ba điểm trước lượt cuối gặp Xứ Wales.