Thất bại 1-4 trước Đan Mạch ngay trên sân nhà khiến tuyển Bồ Đào Nha hứng chịu nhiều chỉ trích.

Bồ Đào Nha trả giá vì vắng Ronaldo? Ảnh: Reuters.

Trận đấu tại Braga rạng sáng 15/11 đánh dấu lần đầu tiên Bồ Đào Nha ra sân trong giai đoạn không còn Ronaldo sau khi siêu sao 41 tuổi khép lại hành trình cùng đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Jorge Jesus lại trở thành nỗi thất vọng lớn. Bồ Đào Nha để đối thủ dẫn trước tới 4 bàn, trước khi có được bàn thắng danh dự để khép lại trận đấu với tỷ số 1-4.

Chứng kiến kết quả này, trung vệ người Brazil, Joao Victor, mỉa mai màn trình diễn của Bồ Đào Nha. Trên tài khoản Instagram, cầu thủ đang thi đấu tại Nga đăng tải hình ảnh bảng tỷ số trận đấu, thời điểm Đan Mạch dẫn trước 4-0 ở phút 75.

Đi kèm bức ảnh là dòng trạng thái: "Đây là điều xảy ra khi các bạn không tôn trọng thần tượng của mình".

Ronaldo đã giã từ tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Dù không trực tiếp nhắc tên bất kỳ cá nhân nào, thông điệp của Victor được hiểu là lời bênh vực Ronaldo. Cựu cầu thủ Benfica cho rằng cách tuyển Bồ Đào Nha đối xử với biểu tượng lớn nhất của bóng đá nước này đáng bị nhìn nhận lại, đặc biệt sau màn trình diễn đáng thất vọng khi không còn sự hiện diện của CR7.

Phát biểu của Victor nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời làm nóng trở lại những tranh luận về vai trò và tầm ảnh hưởng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong nhiều năm, tiền đạo người Bồ Đào Nha không chỉ là thủ lĩnh trên sân mà còn trở thành biểu tượng của bóng đá nước này.

Đáng chú ý, thất bại trước Đan Mạch cũng là trận thua đầu tiên của HLV Jesus kể từ khi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha. Việc gục ngã ngay trên sân nhà càng khiến kết quả trở nên khó chấp nhận với người hâm mộ.

Dù vậy, trận thua này chưa ảnh hưởng đến mục tiêu lớn của Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League. Đội bóng đã sớm giành vé vào vòng knock-out. Ở lượt trận tiếp theo gặp Xứ Wales, Bồ Đào Nha chỉ cần thêm một điểm để chắc chắn kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

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