Tài năng gốc Philippines vỡ mộng tại PSG

Tương lai của Dro Fernandez tại Paris Saint-Germain đang trở nên bất định chỉ sau chưa đầy một năm.

Dro Fernandez có thể rời PSG.

Theo El Nacional, HLV Luis Enrique nhận thấy Fernandez cần được thi đấu thường xuyên để tiếp tục phát triển. Nhà cầm quân PSG hiểu rằng việc trao cho tiền vệ này một vị trí ổn định trong đội hình hiện tại vẫn còn quá sớm. Vì vậy, ông sẵn sàng tạo điều kiện để cầu thủ trở lại Barcelona nếu các bên tìm được tiếng nói chung.

Tính từ đầu mùa, Fernandez mới có tổng cộng 343 phút thi đấu trên mọi đấu trường. Con số này cho thấy vị trí khiêm tốn của cầu thủ 18 tuổi trong kế hoạch nhân sự của Enrique. Dù từng là người thúc đẩy thương vụ đưa Fernandez đến Paris, chiến lược gia người Tây Ban Nha dường như không còn tin tưởng vào khả năng đóng góp tức thì của học trò trẻ.

Tại Ligue 1 lẫn Champions League, cơ hội dành cho Fernandez rất hạn chế. Trong trận đấu gần đây với Troyes, anh chỉ được tung vào sân vỏn vẹn 4 phút.

Cựu cầu thủ PSG, Jerome Rothen, thậm chí đặt dấu hỏi về năng lực cạnh tranh của Fernandez. Trên sóng RMC, chuyên gia này nhận xét: "Tôi không có vấn đề gì với cậu ấy, nhưng nếu đưa cậu ấy đến một CLB khác tại Ligue 1, tôi thậm chí không chắc cậu ấy có được đá chính hay không".

Trong bối cảnh đó, trở lại Barcelona có thể là phương án hợp lý với Fernandez. Môi trường quen thuộc tại Camp Nou sẽ giúp tiền vệ 18 tuổi có thêm thời gian thích nghi và tìm lại sự tự tin.

Fernandez gia nhập PSG từ Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua với mức phí 8 triệu euro. Đội bóng thủ đô nước Pháp đặt nhiều kỳ vọng vào tài năng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Tuy nhiên, những gì tiền vệ người Tây Ban Nha thể hiện cho đến nay chưa đáp ứng được mong đợi.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.