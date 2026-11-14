Thái Lan vào chung kết King's Cup 2026

Tối 14/11, tuyển Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước Brunei tại bán kết King's Cup 2026.

Tuyển Thái Lan quá vượt trội so với Brunei.

Thái Lan không mất nhiều thời gian để tạo ra khác biệt trên sân Sisaket. Ngay phút thứ 3, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, sau tình huống tạt bóng nguy hiểm khiến thủ môn Asmin lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Thái Lan thi đấu tự tin và liên tục gây sức ép.

Trong suốt hiệp một, Thái Lan tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt. Ngược lại, Brunei chủ yếu chống đỡ trước sức ép liên tục từ đối thủ. Sau giờ nghỉ, đội bóng xứ Chùa vàng tăng tốc và nhanh chóng biến trận đấu thành màn trình diễn một chiều.

Phút 50, Weidersjo bật cao đánh đầu trong vùng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Mười phút sau, Yotsakon tiếp tục thể hiện khả năng không chiến với pha đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 67, Anan vượt qua hàng phòng ngự Brunei rồi dứt điểm quyết đoán, qua đó đánh gục ý chí của đội khách.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Yotsakon liên tiếp sút tung lưới Brunei. Tiền đạo này ghi bàn ở phút 74 và hoàn tất cú hat-trick vào phút 80 sau đường kiến tạo của Supachok, ấn định chiến thắng tưng bừng 6-0.

Ở trận bán kết còn lại, Tajikistan đánh bại Oman 1-0 để giành quyền vào chơi trận tranh chức vô địch. Như vậy, Thái Lan sẽ đối đầu Tajikistan trong trận chung kết King's Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 17/11.