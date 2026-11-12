U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng

Bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 90+3 không đủ giúp U23 Thái Lan tránh khỏi thất bại 1-2 trước U23 Qatar hôm 12/11 tại Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Thái Lan không thể tạo nên bất ngờ trước đại diện đến từ Tây Á trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 Gia Lai VTV Cup chiều 12/11. Ảnh: Changsuek.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Qatar nhanh chóng tạo lợi thế trước U23 Thái Lan. Phút thứ 8, đội trưởng Yamaan Jarrar đi bóng xâm nhập vùng cấm rồi dứt điểm ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Atthuch Chankar để mở tỷ số cho đại diện Tây Á.

Sau bàn thua, U23 Thái Lan nỗ lực tìm kiếm cơ hội đáp trả. Phút 17, từ quả đá phạt bên cánh trái của Peeranan Buakai, Sphon Noiwong bật cao đánh đầu nhưng đưa bóng đi chệch khung thành U23 Qatar.

Sau tình huống đáp trả bất thành của U23 Thái Lan, Qatar nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 18, xuất phát từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, hậu vệ Jad Bassem Elsayed Saleh thoải mái bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 cho U23 Qatar. Hàng thủ U23 Thái Lan mắc lỗi khi không có cầu thủ nào theo kèm hậu vệ này.

Trong phần thời gian còn lại của hiệp một, U23 Thái Lan tiếp tục gặp khó khăn trước hàng phòng ngự đối phương. Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về phía đại diện Tây Á.

Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Qatar.

Phút 50, Siradanai Phoskri thử vận may bằng cú sút từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi cao hơn khung thành. Những đợt tấn công của U23 Thái Lan thiếu sự đột biến và dễ dàng bị hàng thủ Qatar hóa giải.

Hàng công U23 Thái Lan vẫn thể hiện sự bế tắc trước hàng phòng ngự thi đấu kỷ luật của U23 Qatar. Ảnh: Changsuek.

Trong khi đó, U23 Qatar vẫn tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm. Phút 58, Noureldan Tamer Ibrahim đưa bóng vào lưới U23 Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Ba phút sau, đại diện Tây Á có cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số lên 3-0, song cú dứt điểm lại đi đúng vị trí của thủ môn Atthuch Chankar bên phía Thái Lan.

Đến phút 75, U23 Qatar có thêm cơ hội gia tăng cách biệt. Mohamed Hani H Faragalla xuất hiện trong vùng cấm để đệm bóng nhưng không thể đánh bại thủ môn Atthuch Chankar.

Trong những phút cuối, Qatar tiếp tục duy trì lợi thế bằng lối chơi chắc chắn. Các tình huống tấn công của U23 Thái Lan chưa đủ sắc bén để tạo ra khác biệt. Tuy nhiên, kịch tính xuất hiện ở thời gian bù giờ. Phút 90+2, thủ môn U23 Qatar phạm lỗi với Phongsakorn Sangkasopha trong vùng cấm, giúp đội bóng xứ Chùa vàng được hưởng phạt đền.

Phongsakorn ghi bàn rút ngắn cách biệt ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Changsuek.

Trên chấm 11 m, Phongsakorn Sangkasopha đánh bại thủ môn Mohamed Faouzi Lengliz, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Dù vậy, bàn thắng đến quá muộn để U23 Thái Lan có thể thay đổi cục diện trận đấu. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho U23 Qatar.

Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của U23 Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup 2026. Trước đó, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul để thua U23 Việt Nam 0-3 trong trận ra quân hôm 10/11. Sau hai lượt trận, đội bóng xứ Chùa vàng chưa giành được điểm nào, ghi 1 bàn và để thủng lưới 5 lần. Ở lượt đấu cuối ngày 14/11, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Singapore lúc 15h.

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