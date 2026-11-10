HLV U23 Thái Lan: 'Rất thất vọng'

Ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận thất vọng sau khi U23 Thái Lan thua 0-3 trước U23 Việt Nam ở trận ra quân Gia Lai VTV Cup 2026 tối 10/11.

Highlights U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan Tối 10/11, tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 tại giải giao hữu U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

“Tôi cảm thấy rất thất vọng về kết quả này. Các cầu thủ đã có những cơ hội và cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Thái Lan không thể ghi bàn. Chúng tôi cần cải thiện rất nhiều trong những trận đấu tiếp theo”, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chia sẻ sau thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam tối 10/11.

Lý giải về sự khác biệt giữa đội hình hiện tại và tập thể từng đối đầu U23 Việt Nam tại Trung Quốc hồi tháng 3, nhà cầm quân người Thái Lan cho biết: “Ở giải đấu tại Trung Quốc, chúng tôi có bộ khung chính và đội hình tốt nhất. Còn trong đợt tập trung này, có những cầu thủ mới, lần đầu tiên lên tuyển U23. Đây cũng là ngày đầu tiên chúng tôi làm việc cùng nhau. Chúng tôi mới đến Việt Nam vào tối hôm trước nên cần thêm thời gian để cải thiện thể lực, thích nghi và hòa nhập”.

HLV Thawatchai nhấn mạnh: “Các cầu thủ cần hòa nhập với toàn đội để tìm ra những giải pháp phù hợp nhất, hướng đến các giải đấu như SEA Games hay VCK U23 châu Á”.

Ông Thawatchai thừa nhận thất vọng sau trận thua thảm hại trước U23 Việt Nam. Ảnh: FA Thailand.

Ở phía bên kia, HLV Đinh Hồng Vinh dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò sau chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ: “Tôi đánh giá cao tinh thần và thái độ của các học trò. Các cầu thủ đã thi đấu một trận phải nói là rất tuyệt vời. Tôi cảm ơn tất cả vì đã giành chiến thắng hôm nay để tặng khán giả Gia Lai và người hâm mộ Việt Nam. Đó là bước đệm để các cầu thủ tiến xa hơn trong tương lai”.

Một trong những điểm nhấn trận đấu là màn trình diễn của Nguyễn Minh Tâm. Tiền đạo này được HLV Đinh Hồng Vinh lựa chọn sau buổi tập trước trận và lập cú đúp vào lưới U23 Thái Lan.

“Qua buổi tập hôm qua, tôi quyết định dùng Minh Tâm. Sáng hôm nay, chúng tôi cũng có một buổi trao đổi riêng, hướng dẫn các chi tiết trên sơ đồ. Minh Tâm đã đáp ứng những gì ban huấn luyện đề ra trong trận đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp, góp công giúp U23 Việt Nam thắng 3-0 trước U23 Thái Lan. Ảnh: Hiếu Chiến.

Về phần mình, Minh Tâm không giấu được niềm vui khi ghi bàn cho đội tuyển: “Cảm giác của em hiện tại rất vui khi ghi bàn cho màu áo đội tuyển, cũng như sự cố gắng, nỗ lực của toàn đội. Chúng em đã làm tốt những gì ban huấn luyện đề ra. Chiến thắng hôm nay là chiến thắng dành cho cả đất nước Việt Nam”.

Khi được hỏi về thần tượng bóng đá, tiền đạo trẻ đưa ra câu trả lời đặc biệt: “Thần tượng của em thì em nghĩ là thần tượng bố em. Từ nhỏ thì em đã được rất nhiều người kỳ vọng. Nhưng bây giờ những người đó không còn nữa. Cho nên mỗi bàn thắng ghi được, em đều muốn gửi đến họ".

Chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh khởi đầu thuận lợi tại Gia Lai VTV Cup 2026. Ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu U23 Qatar vào ngày 14/11.