U23 Thái Lan cuối cùng đã thắng

U23 Thái Lan đánh bại Singapore 3-1 ở lượt trận cuối chiều 14/11 trên sân Pleiku, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Thái Lan giành chiến thắng đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026 sau khi vượt qua Singapore với tỷ số 3-1. Ảnh: Changsuek.

Trên sân Pleiku (Gia Lai), U23 Thái Lan là đội nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra được sức ép lên phần sân của U23 Singapore. Nỗ lực tấn công của họ được đền đáp ở phút 33. Tiền đạo Worawut Noisri băng xuống dứt điểm trong vùng cấm nhưng bị hậu vệ Singapore chặn lại. Bóng bật đến chân Jeffanafee Mamah, đội trưởng U23 Thái Lan xoay xở khéo léo trước khi chuyền thuận lợi để Chaiyasit Popoon băng vào dứt điểm, mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, U23 Singapore nhanh chóng đáp trả. Phút 41, hậu vệ Marcus Mosses kiến tạo để đội trưởng Abdul Rashid tung cú sút hiểm hóc trong vùng cấm, đánh bại thủ môn Thái Lan và đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Hai đội khép lại hiệp một với tỷ số hòa 1-1.

Sau giờ nghỉ, U23 Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên khung thành Singapore. Đội bóng xứ Chùa Vàng sớm có bàn thắng thứ hai nhờ pha lập công của Phongsakon ở phút 64, qua đó tái lập lợi thế dẫn bàn.

Đến phút 79, Paripan Wongsa ghi dấu ấn bằng pha xử lý kỹ thuật, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú vô lê đẹp mắt. Thủ môn Yazid không thể cản phá, giúp Thái Lan nâng tỷ số lên 3-1. Những nỗ lực trong thời gian còn lại không giúp các cầu thủ U23 Singapore tìm được bàn gỡ, trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về phía U23 Thái Lan.

U23 Singapore không thể tạo nên bất ngờ trước U23 Thái Lan. Ảnh: Changsuek.

Với kết quả này, U23 Thái Lan có được chiến thắng đầu tiên tại giải sau hai trận thua liên tiếp trước các đội U23 Việt Nam và Qatar.

Sau đó vào lúc 19h, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Qatar trên sân Pleiku. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng chung cuộc, trong đó thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang nắm lợi thế sau hai chiến thắng liên tiếp trước U23 Thái Lan và U23 Singapore.

Sau trận đấu này, lễ trao giải và bế mạc Gia Lai VTV Cup 2026 dự kiến diễn ra lúc 21h. Ban tổ chức sẽ vinh danh các cá nhân xuất sắc, tổ trọng tài và trao thưởng cho ba đội có thứ hạng cao nhất.