Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

U23 Việt Nam thắng tiếp Singapore

  • Thứ năm, 12/11/2026 17:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tối 12/11, U23 Việt Nam đánh bại Singapore 1-0 ở trận đấu tại VTV Cup trên sân Pleiku (Gia Lai). Người ghi bàn duy nhất là Bảo Long.

U23 Việt Nam phải chờ đến phút 70 mới tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc trước Singapore, sau hơn một giờ đồng hồ liên tục gây sức ép. Chiến thắng này cho thấy sự kiên nhẫn và khả năng điều chỉnh của đội chủ nhà trước đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông.

Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đã áp đặt thế trận. Việt Nam kiểm soát bóng tới 70% trong hiệp một, liên tục tổ chức tấn công từ hai biên và tìm cách đưa bóng vào khu vực cấm địa. Gia Bảo, Tuấn Khải có những cơ hội đáng chú ý trong khi Quang Duyệt và Williams Minh Hoàng cũng khiến khung thành Singapore chao đảo bằng các cú sút xa. Đáng tiếc, một lần bóng tìm đến xà ngang, lần khác thủ môn Muhammad Yazid phải trổ tài cứu thua.

U23 Việt Nam ảnh 1U23 Việt Nam ảnh 2U23 Việt Nam ảnh 3U23 Việt Nam ảnh 4

U23 Việt Nam chơi áp đảo. Ảnh: Hiếu Chiến.

Singapore gần như không thể triển khai bóng và chủ yếu tập trung bảo vệ khu vực trước khung thành. Hàng thủ đội khách duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, bọc lót tốt và đặc biệt hiệu quả trong những tình huống chống bóng bổng.

Điều đó khiến các pha tạt bóng liên tục của Việt Nam không mang lại hiệu quả như mong muốn. Dù tạo ra nhiều cơ hội, đội chủ nhà vẫn thiếu một khoảnh khắc xử lý đủ sắc bén để phá vỡ thế cân bằng.

Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ khi HLV Đinh Hồng Vinh đưa Minh Tâm và Ngô Đăng Khoa vào sân. Những điều chỉnh này giúp hàng công Việt Nam có thêm tốc độ và khả năng tạo đột biến. Tiền vệ Việt kiều Đăng Khoa liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, có hai pha dứt điểm nguy hiểm, trong đó một cú sút đưa bóng dội cột.

Sức ép ngày càng lớn cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 70. Sau nỗ lực tranh chấp của Đăng Khoa, Văn Thuận dứt điểm không thành công nhưng Bảo Long kịp xuất hiện để đánh gót điệu nghệ, đưa bóng vào lưới.

U23 Việt Nam ảnh 5U23 Việt Nam ảnh 6U23 Việt Nam ảnh 7U23 Việt Nam ảnh 8

Bảo Long tạo khác biệt cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Chiến.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam giải tỏa áp lực sau quãng thời gian dài bế tắc. Đội chủ nhà còn một lần đưa bóng vào lưới Singapore ở phút 82, cũng bằng pha đánh đầu của Bảo Long, nhưng trọng tài đã thổi phạt trước đó vì tình huống va chạm giữa các cầu thủ.

Điều quan trọng là U23 Việt Nam không đánh mất sự chủ động dù đối thủ kiên trì phòng ngự. Khả năng tạo sức ép liên tục cùng những điều chỉnh nhân sự hợp lý đã giúp đội chủ nhà tìm được lời giải trước hàng thủ Singapore. Đây cũng là tín hiệu tích cực về bản lĩnh và chiều sâu đội hình của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Trước mắt U23 Việt Nam là trận gặp Qatar lúc 19h ngày 14/11.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng

Bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 90+3 không đủ giúp U23 Thái Lan tránh khỏi thất bại 1-2 trước U23 Qatar trên sân Pleiku vào chiều nay (12/11) tại Gia Lai VTV Cup 2026

4 giờ trước

Cầu thủ hai lần phá lưới U23 Thái Lan là ai?

Điều bất ngờ nhất sau cú đúp của Minh Tâm vào lưới U23 Thái Lan lại nằm ở HAGL. Lò đào tạo từng làm nên hiện tượng Công Phượng đang âm thầm thay đổi cách tạo ra những ngôi sao.

33:2004 hôm qua

Hai giải đấu lớn nhất châu Á tổ chức trùng lịch

Vòng chung kết Asian Cup 2027 và vòng chung kết Giải U23 châu Á 2028 sẽ cùng diễn ra trong tháng 1/2028, gần như trùng lịch với nhau.

12 giờ trước

Cầu thủ MU không ủng hộ Pochettino

Cầu thủ MU không ủng hộ Pochettino

0

Mauricio Pochettino tiến rất gần chiếc ghế nóng tại Old Trafford, nhưng lựa chọn của ban lãnh đạo MU dường như không nhận được sự đồng thuận từ phòng thay đồ.

Duy Anh

U23 Việt Nam Gia Lai U23 Việt Nam

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý