Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bồ Đào Nha tri ân Ronaldo bằng trận thua tan nát

  • Chủ nhật, 15/11/2026 04:59 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Rạng sáng 15/11, Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 1-4 trên sân nhà tại UEFA Nations League.

Trong ngày khán đài tràn ngập băng rôn, khẩu hiệu tri ân đóng góp của Cristiano Ronaldo, các cầu thủ cũng đồng loạt mặc áo số 7 của huyền thoại sống sinh năm 1985. Tưởng chừng "Seleccao" sẽ có trận thắng để chứng tỏ thực lực khi không còn CR7 nhưng không, đoàn quân của HLV Jorge Jesus lại có màn trình diễn tệ đến mức khó chấp nhận.

Bruno Fernandes, cái tên kế thừa băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha, chơi nhạt nhòa và chỉ có một cú sút trúng đích, trước khi bị thay ra ở phút 79. Goncalo Ramos từng tuyên bố bản thân xứng đáng được đá chính, thậm chí còn không có nổi một pha dứt điểm và bị các trang thống kê chấm điểm thấp nhất, chỉ sau "tội đồ" Ruben Dias, người trực tiếp mắc lỗi ở hai trong ba bàn thua của đội chủ nhà.

Bồ Đào Nha ảnh 1Bồ Đào Nha ảnh 2Bồ Đào Nha ảnh 3Bồ Đào Nha ảnh 4

Bồ Đào Nha gây thất vọng tột độ.

Rasmus Hojlund, fan cứng của Ronaldo, chơi đầy ấn tượng. Anh kiếm về quả phạt đền sau tình huống đánh đầu đưa bóng đi trúng tay Dias, giúp Pierre-Emile Hojbjerg mở tỷ số từ chấm phạt đền ở cuối hiệp một. Chưa dừng ở đó, Hojlund còn trực tiếp ghi hai bàn sau những pha xử lý quyết đoán ở phút 50 và 57, qua đó khiến người hâm mộ Bồ Đào Nha bỏ về, để lộ những khu vực khán đài trống vắng tại sân Municipal de Braga.

HLV Jorge Jesus cố gắng thực hiện những sự điều chỉnh với hy vọng tìm bàn gỡ, nhưng những cái tên ông đưa vào như Carlos Forbs, Trincao chẳng để lại dấu ấn đáng kể. Ở chiều ngược lại, Đan Mạch thi đấu ngày càng hưng phấn và có thêm bàn thứ 4 sau tình huống đánh đầu hiểm hóc của Joachim Andersen. Những gì chủ nhà có được chỉ là bàn danh dự sau pha chớp thời cơ của Bernardo Silva ở phút 90+4.

Thất bại không ảnh hưởng đến Bồ Đào Nha, bởi họ đã cầm chắc vé vào tứ kết UEFA Nations League. Ngày 17/11, nhà đương kim vô địch Nations League sẽ có thêm trận cầu thủ tục với xứ Wales. Trong khi đó, Đan Mạch vươn lên thứ hai tại nhóm 4 và sẽ có trận quyết đấu với Na Uy trên sân nhà.

Bồ Đào Nha ảnh 5

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Sở thích lạ của Ronaldo, Pogba

Cristiano Ronaldo mê bingo, Paul Pogba đầu tư đua lạc đà, còn Phil Foden và Alisson Becker tìm niềm vui bên cần câu cá.

14 giờ trước

Duy Anh

Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo Sergio Ramos Ronaldo Bồ Đào Nha Nations League Đan Mạch

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

Đọc tiếp

Hành động xấu xí của Raphinha

Hành động xấu xí của Raphinha

0

Ở trận thua Nhật Bản với tỷ số 2-3 của đội tuyển Brazil hôm 14/11, Raphinha để lại một hình ảnh không mấy đẹp đẽ trong mắt người hâm mộ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý