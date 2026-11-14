Sở thích lạ của Ronaldo, Pogba

Ngoài những buổi tập gym khắc nghiệt để duy trì thể hình, Cristiano Ronaldo lại có một sở thích khá bình dân là chơi bingo. Siêu sao người Bồ Đào Nha tiết lộ niềm vui khi tham gia trò chơi này nằm ở cảm giác hồi hộp chờ đợi con số quyết định. Năm 2008, Ronaldo chia sẻ: "Chơi bingo rất thú vị. Bạn phải chờ đợi rất lâu chỉ để một con số xuất hiện và hoàn thành ván chơi. Cảm giác càng đặc biệt khi chứng kiến một người bạn có được con số may mắn trước mình".