8 tuyển thủ Bồ Đào Nha còn chưa chào đời khi Ronaldo ra mắt

Tám cầu thủ trong danh sách hiện tại của tuyển Bồ Đào Nha thậm chí chưa ra đời khi Cristiano Ronaldo lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia năm 2003.

Ronaldo ra mắt tuyển Bồ Đào Nha ngày 20/8/2003 khi mới 18 tuổi và chơi 45 phút trước Kazakhstan.

Ngày 20/8/2003 tại Chaves, Cristiano Ronaldo mới 18 tuổi được tung vào sân sau giờ nghỉ trong trận giao hữu với Kazakhstan. Anh chơi 45 phút đầu tiên cho tuyển Bồ Đào Nha, mở ra hành trình kéo dài hơn hai thập niên trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Hơn 23 năm sau, Ronaldo đã rời tuyển. Khi Bồ Đào Nha chuẩn bị gặp Đan Mạch tại Braga ngày 14/11, khoảng cách giữa hai thế hệ được A Bola mô tả bằng một thống kê đặc biệt: 8 trong số 27 cầu thủ được HLV Jorge Jesus triệu tập còn chưa chào đời vào ngày Ronaldo ra mắt đội tuyển. Hai người trong số đó thậm chí chỉ sinh năm 2007.

Con số cho thấy tuyển Bồ Đào Nha đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác.

Trong hơn hai thập niên Ronaldo hiện diện, nhiều thế hệ cầu thủ đến rồi rời đội tuyển. Khi CR7 ra mắt năm 2003, phần lớn những thành viên hiện tại của Bồ Đào Nha mới chỉ là trẻ nhỏ. Những gương mặt như Bruno Fernandes, Ruben Dias hay Diogo Dalot lúc ấy vẫn còn cách bóng đá đỉnh cao rất xa. Còn nhóm tài năng trẻ gồm Geovany Quenda, Rodrigo Mora và João Neves đại diện cho một thế hệ trưởng thành khi Ronaldo đã là ngôi sao toàn cầu.

A Bola vì thế gọi đây là thời điểm một thế hệ mới bắt đầu "cầm lái" tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo chia tay đội tuyển đầu tháng 11, trong khi Jorge Jesus mở rộng danh sách triệu tập và trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ trước hai trận cuối vòng bảng Nations League gặp Đan Mạch và Xứ Wales.

Ronaldo bắt đầu hành trình quốc tế khi một phần đội hình hiện tại còn chưa xuất hiện trên đời.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở tuổi tác. Bồ Đào Nha còn phải xây dựng lại hệ thống thủ lĩnh, hàng công và cách vận hành sau hơn 20 năm Ronaldo gần như luôn là trung tâm về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Trận gặp Đan Mạch vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một cuộc đấu tại Nations League. Đây là một trong những lần đầu người hâm mộ Bồ Đào Nha nhìn thấy đội tuyển bước ra sân trong giai đoạn hậu Ronaldo, với những cầu thủ từng lớn lên khi số 7 đã là biểu tượng của bóng đá nước này.

Ronaldo bắt đầu hành trình quốc tế khi một phần đội hình hiện tại còn chưa xuất hiện trên đời. Hai mươi ba năm sau, chính thế hệ ấy đang tiếp quản đội tuyển anh để lại.