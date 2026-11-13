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Thể thao

'Cùng độ tuổi, Yamal vượt Messi và Ronaldo'

  • Thứ sáu, 13/11/2026 05:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Steven Gerrard cho rằng Lamine Yamal phát triển vượt bậc so với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo khi cả ba ở tuổi 19, nhờ sự trưởng thành và tầm ảnh hưởng trên sân.

Lamine Yamal tiếp tục nhận được những lời đánh giá có cánh từ các huyền thoại bóng đá. Lần này, Steven Gerrard đặt tài năng trẻ của Barcelona lên trên Lionel MessiCristiano Ronaldo khi so sánh ba cầu thủ ở cùng độ tuổi.

Trong chương trình The Overlap Daily, cựu đội trưởng Liverpool cho biết ông từng đối đầu với Messi và Ronaldo khi cả hai còn trẻ. Tuy nhiên, những gì Yamal thể hiện ở tuổi 19 khiến Gerrard đặc biệt ấn tượng.

“Lamine Yamal làm được những điều trên sân mà tôi chưa từng thấy một cầu thủ 19 tuổi nào thực hiện. Tôi từng đối đầu với Messi và Cristiano Ronaldo khi họ còn trẻ. Ở độ tuổi đó, cả hai chơi rộng hơn so với cách Yamal thi đấu hiện nay. Tôi nghĩ cậu ấy tiến xa hơn họ khi ở cùng độ tuổi”, Gerrard nhận xét.

Yamal đang có mùa giải bùng nổ trong màu áo Barcelona. Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi 13 bàn và có 12 kiến tạo sau 16 trận mùa này. Anh đã vượt mốc 50 bàn cho đội bóng xứ Catalonia. Messi chỉ đạt cột mốc đó khi 21 tuổi.

Ở tuổi 17, Yamal ghi 18 bàn trong mùa 2024/25. Một mùa sau, con số tăng lên 24 bàn. Trong khi đó, Messi ghi 17 bàn cho Barcelona ở mùa 2006/07 ở tuổi 19. Còn Ronaldo chưa có hiệu suất ấn tượng ở giai đoạn tương tự. Mùa 2004/05, tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi 9 bàn và có 9 kiến tạo sau 50 trận cho Manchester United.

Dù đánh giá Yamal vượt trội về độ trưởng thành, Gerrard vẫn thận trọng khi nói đến tương lai của cầu thủ này. Theo ông, thách thức lớn nhất là duy trì phong độ trong thời gian dài và tiệm cận thành tích ghi bàn đồ sộ của Messi, Ronaldo.

Cựu tiền vệ người Anh cũng nhấn mạnh tham vọng cá nhân, sự dẫn dắt của HLV và vai trò của Barcelona sẽ quyết định chặng đường phát triển tiếp theo của Yamal.

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Đào Trần

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