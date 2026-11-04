Yamal tỏa sáng, Barca đánh bại đại diện Premier League

Rạng sáng 4/11, Lamine Yamal, Raphinha ghi bàn giúp Barca đánh bại Aston Villa 3-0 ở vòng phân hạng Champions League.

Không chỉ chấm dứt chuỗi sáu chiến thắng liên tiếp của đại diện nước Anh ở đấu trường châu Âu, kết quả này còn giúp đội bóng xứ Catalonia lấy lại sự tự tin trong cuộc đua tại Champions League.

Lamine Yamal tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng lớn với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7. Tận dụng sai lầm trong đường chuyền của Joao Gomes, tài năng trẻ người Tây Ban Nha cướp bóng, vượt qua Pau Torres rồi dứt điểm vào góc xa.

Pha xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân ấy giúp Barcelona sớm nắm lợi thế, nhưng Aston Villa không dễ dàng sụp đổ. Đội khách tạo ra một số cơ hội từ những tình huống cố định, trong khi Johan Manzambi cũng có thời điểm khiến hàng thủ chủ nhà chao đảo. Joan Garcia phải trổ tài trước giờ nghỉ để bảo toàn lợi thế cho Barcelona.

Yamal duy trì phong độ tốt.

Thế trận chỉ thực sự đổi chiều sau giờ nghỉ. Phút 52, Fermin Lopez kiến tạo để Raphinha tung cú sút chạm Victor Lindelof đổi hướng, khiến thủ môn Zion Suzuki không thể cản phá.

Bàn thắng này giúp Barcelona giải tỏa áp lực và chơi thanh thoát hơn. Khi Aston Villa chưa kịp tìm cách phản ứng, Joao Cancelo tạo ra khác biệt bằng pha đột phá bên cánh rồi thực hiện đường chuyền má ngoài tinh tế để Raphinha hoàn tất cú đúp.

Với bàn thắng thứ 19 trong mùa giải, tiền đạo người Brazil tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên hàng công.

Aston Villa có dấu hiệu hụt hơi sau bàn thua thứ hai, dù những điều chỉnh nhân sự giúp họ phần nào ổn định lại thế trận. Leon Goretzka thậm chí còn đánh đầu trúng cột, nhưng đội khách không thể tìm được bàn danh dự.

Chiến thắng 3-0 mang ý nghĩa lớn. Barcelona lần đầu giữ sạch lưới sau 19 trận tại Champions League, dấu hiệu tích cực cho hàng phòng ngự vốn thường xuyên bộc lộ sơ hở. Trong khi đó, Aston Villa phải dừng chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp ở đấu trường châu Âu.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.