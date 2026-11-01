Flick vượt mặt Pep Guardiola tại Barcelona

Chiến thắng tưng bừng 6-1 trước Alaves rạng sáng 1/11 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của HLV Hansi Flick ở sân Camp Nou.

Flick ghi dấu ấn tại Barcelona. Ảnh: Reuters.

Tại vòng 11 La Liga, Barcelona không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng đậm trước Alaves. Kết quả này giúp HLV Hansi Flick cán mốc 100 chiến thắng cùng đội bóng xứ Catalonia sau 131 trận chính thức, qua đó vượt thành tích cũ của Pep Guardiola (139 trận).

Flick cần 131 trận để giành 100 chiến thắng, đạt tỷ lệ thắng khoảng 76,3%. Trong đó, ông có 44 chiến thắng ở mùa giải 2024/25, tiếp tục tái lập thành tích này tại mùa 2025/26. Bước sang mùa giải 2026/27, chiến lược gia người Đức đã giúp Barcelona giành 12 chiến thắng sau 14 trận trên mọi đấu trường.

Dưới thời Flick, Barcelona đang thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm. Mùa này, đội bóng đã ghi tới 48 bàn sau 14 trận, đạt hiệu suất hơn 3 bàn mỗi trận. Những chiến thắng đậm như tỷ số 5-0 trước nhiều đối thủ hay màn vùi dập Racing với bảy bàn thắng cho thấy khả năng áp đảo của đội bóng xứ Catalonia.

Đáng chú ý, Barcelona mới nhận hai thất bại trong mùa giải này, lần lượt trước Paris Saint-Germain tại Champions League và Real Madrid ở La Liga. Tuy nhiên, thầy trò Flick nhanh chóng lấy lại phong độ bằng chiến thắng 6-1 trước Alaves.

Dù vượt qua Guardiola về tốc độ chạm mốc 100 chiến thắng, Flick vẫn chưa thể trở thành HLV đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử Barcelona. Kỷ lục hiện thuộc về Luis Enrique, người chỉ cần 126 trận để có 100 chiến thắng. HLV Enrique khép lại nhiệm kỳ tại Camp Nou với 138 chiến thắng sau 181 trận, tiếp tục là một trong những nhà cầm quân để lại dấu ấn đậm nét nhất trong lịch sử đội bóng.

Phát biểu của Enrique sau chiến thắng Barcelona Dù cùng PSG thống trị Champions League hai mùa gần nhất, HLV Luis Enrique vẫn cho thấy sự khiêm tốn và dí dỏm trong phát biểu sau chiến thắng 4-2 trước Barcelona sáng 21/10.