Man City nhận thất bại lịch sử

Đêm 31/10, Manchester City để thua Brighton 0-1 ngay trên sân nhà Etihad ở vòng 9 Premier League.

Highlights Manchester City 0-1 Brighton Tối 31/10, Brighton bất ngờ vượt qua Manchester City với tỷ số 1-0 tại vòng 9 Premier League 2026/27.

Lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu, Man City để thua Brighton tại Etihad. "Mòng biển" trở thành khắc tinh của nửa xanh thành Manchester trong những năm gần đây, khi trải qua chuỗi 5 trận không thua trong 90 phút. Với 17 điểm sau 9 vòng, đây cũng là khởi đầu ấn tượng nhất của Brighton tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Chiến thắng tại sân khách cho thấy khả năng tận dụng cơ hội và tổ chức phòng ngự hiệu quả của đội bóng này, đồng thời phơi bày vấn đề đáng lo ngại của Man City trong khâu dứt điểm.

Không mất nhiều thời gian thăm dò, Brighton chủ động đẩy cao đội hình và sớm được đền đáp. Phút 11, Maxim De Cuyper khống chế đường chuyền của Diego Gomez, tạo điều kiện để Yasin Ayari băng vào dứt điểm mở tỷ số. Bị dẫn bàn, Man City nhanh chóng gia tăng sức ép nhưng các chân sút đội khách liên tục bỏ lỡ cơ hội. Iliman Ndiaye có hai tình huống thuận lợi, trong đó đáng tiếc nhất là pha đánh đầu chệch khung thành và cú sút bị Bart Verbruggen cản phá.

Man City thua hai trận liên tiếp.

Erling Haaland cũng trải qua một ngày thi đấu kém duyên. Tiền đạo người Na Uy có hai cơ hội rõ rệt sau những pha phối hợp với Jeremy Doku, nhưng đều bị Lewis Dunk ngăn chặn bằng những tình huống phòng ngự xuất sắc. Đội trưởng Brighton trở thành chốt chặn quan trọng, giúp đội nhà bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.

Sau hiệp một phung phí cơ hội, Man City tiếp tục gặp khó khăn khi trở lại sân. Brighton thậm chí suýt nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp hai, nhưng De Cuyper lại dứt điểm vọt xà dù không bị ai theo kèm. Những điều chỉnh nhân sự giúp đội khách tạo thêm sức ép, với Rayan Cherki, Enzo Fernandez và Matheus Nunes lần lượt có cơ hội, nhưng Verbruggen vẫn đứng vững.

Man City dồn đội hình tấn công trong những phút cuối nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Thất bại này cho thấy đội bóng của Enzo Maresca vẫn thiếu sự sắc bén trong những thời điểm quyết định. Ngược lại, Brighton xứng đáng giành trọn ba điểm nhờ lối chơi kỷ luật, khả năng tận dụng cơ hội và màn trình diễn xuất sắc của hàng phòng ngự.

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