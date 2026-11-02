Rashford vỡ mộng ở MU

Tưởng chừng Barcelona là bệ phóng để Marcus Rashford tìm lại chính mình, nhưng ngày trở về Old Trafford lại mở ra chuỗi ngày u ám với tiền đạo người Anh.

Rashford đang gặp khó khăn khi trở lại MU.

Rashford đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn sau khi trở lại "Nhà hát của những giấc mơ". Tiền đạo người Anh thi đấu thăng hoa trong màu áo Barcelona mùa trước, nhưng giờ đây phải đối mặt với phong độ sa sút, chấn thương dai dẳng và tương lai bất định tại MU.

Trong thời gian khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn, Rashford gây ấn tượng mạnh với những màn trình diễn nổi bật cùng các thống kê nổi bật. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia cuối cùng không kích hoạt điều khoản mua đứt, buộc chân sút 28 tuổi phải trở lại Old Trafford.

Kỳ vọng về một sự hồi sinh tại đội bóng thời niên thiếu nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi thất vọng. Tờ Sport nhấn mạnh Rashford chưa thể tạo ra khác biệt hay giúp cải thiện tình hình của MU trong bối cảnh đội bóng Anh đang chìm trong chuỗi ngày u ám.

Những con số cho thấy rõ sự sa sút của tiền đạo người Anh. Sau 8 trận ra sân với tổng cộng 502 phút thi đấu, Rashford chưa ghi bàn hoặc có pha kiến tạo nào. Thành tích này hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng dành cho một cầu thủ từng được xem là niềm hy vọng lớn trên hàng công "Quỷ đỏ".

Rashford chưa thể tìm lại cảm hứng như khi khoác áo Barcelona.

Khó khăn càng chồng chất khi Rashford dính chấn thương hông kéo dài. Truyền thông Anh cho biết vấn đề này đeo bám tiền đạo 28 tuổi từ đầu tháng 10, khiến anh phải bỏ lỡ một số trận đấu gần đây. Đáng lo hơn, MU chưa xác định được thời điểm cụ thể để Rashford trở lại.

Một số nguồn tin đề cập khả năng chân sút người Anh tái xuất ở trận đấu tại châu Âu gặp AS Roma vào rạng sáng 4/11. Tuy nhiên, đây mới chỉ là dự đoán và tình trạng chấn thương vẫn khiến khả năng ra sân của anh trong những tuần tới trở nên khó lường.

Không chỉ đối mặt vấn đề thể lực, Rashford còn chịu ảnh hưởng từ những biến động trên băng ghế huấn luyện. Tương lai của HLV Michael Carrick đang bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh MU liên tục gây thất vọng.

Đáng chú ý, Carrick ủng hộ mạnh mẽ việc đưa Rashford trở lại. Nhà cầm quân này đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục sự tự tin và trao cho tiền đạo người Anh vị trí trong kế hoạch của đội bóng. Nếu Carrick ra đi, Rashford có nguy cơ mất đi chỗ dựa tại Old Trafford.

Từ chỗ được kỳ vọng tìm lại phiên bản tốt nhất sau quãng thời gian thăng hoa ở Barcelona, Rashford đứng trước tương lai đầy bất ổn. Chấn thương, phong độ nghèo nàn và nguy cơ thay đổi HLV sớm khiến tiền đạo này vỡ mộng khi trở lại MU.

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