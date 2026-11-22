Tối 22/11, U17 Hy Lạp trở thành đội tuyển đầu tiên góp mặt ở vòng 32 đội tại World Cup U17 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Panama.

U17 Hy Lạp chắc chắn có vé vào vòng knock-out.

Ở lượt trận thứ hai bảng A, U17 Hy Lạp tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Panama với tỷ số 2-1. Hôm 19/11, U17 Hy Lạp cũng giành trọn 3 điểm trong trận ra quân trước U17 Ai Cập với tỷ số 2-1. Sau hai lượt trận, đội bóng này có 6 điểm tuyệt đối, dẫn đầu bảng A và trở thành cái tên đầu tiên đoạt vé vào vòng knock-out World Cup U17 năm nay.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Hy Lạp góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi dưới 17. Ngay trong lần đầu tham dự, đội bóng châu Âu tạo dấu ấn bằng màn trình diễn thuyết phục và tấm vé đi tiếp sớm.

Theo thể thức World Cup U17 2026, giải đấu có 48 đội tuyển chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Với 6 điểm sau hai trận, U17 Hy Lạp chắc chắn nằm trong nhóm đủ điều kiện đi tiếp, bất kể kết quả lượt đấu cuối.

Tấm vé knock-out nằm trong tay, nhưng U17 Hy Lạp vẫn còn mục tiêu quan trọng ở lượt trận cuối. Ngày 25/11, họ sẽ chạm trán chủ nhà Qatar trong cuộc đối đầu mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng A.

Trở lại với diễn biến trận đấu, sau khi bị VAR từ chối bàn thắng ngay phút thứ 8, đại diện châu Âu vẫn kiên trì ép sân và mở tỷ số ở phút 39 nhờ pha lập công của hậu vệ Georgios Siozios. Sang hiệp 2, U17 Hy Lạp tiếp tục bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi VAR hủy một quả phạt đền ở phút 65, tạo điều kiện cho Estevis Lopez tận dụng thời cơ gỡ hòa 1-1 cho Panama ở phút 84.

Tuy nhiên, đúng vào phút bù giờ 90+5, cầu thủ vào sân thay người Sarafianos Papasarafianos tỏa sáng với bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1, chính thức đưa U17 Hy Lạp sớm ghi tên mình vào vòng knock-out.