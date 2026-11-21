Tối 21/11, U17 Nhật Bản để thua Colombia với tỷ số 1-2 khi chỉ còn chơi với 10 người ở trận mở màn bảng L vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Anthony Motosuna khiến Nhật Bản trả giá đắt khi bị đuổi khỏi sân.

Nhật Bản và Colombia là hai nhà vô địch U17 cấp châu lục. Nhật Bản đăng quang giải U17 châu Á 2026 sau chiến thắng 3-2 trước Trung Quốc. Trong khi đó, U17 Colombia vô địch Nam Mỹ bằng màn trình diễn thuyết phục, đặc biệt là chiến thắng 4-0 trước Argentina.

Trận đấu khởi đầu khá sôi động khi U17 Colombia chỉ mất 4 phút để tìm được bàn mở tỷ số. Mosquera đột phá bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi, tạo điều kiện cho Maturana băng vào dứt điểm tung lưới đại diện châu Á.

Bị dẫn bàn sớm, U17 Nhật Bản đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng của HLV Shingi Ono liên tục khai thác hai cánh và tạo ra sức ép đáng kể. Kurahashi liên tục có những pha dứt điểm nguy hiểm làm rung chuyển khung thành Colombia.

Nỗ lực của Nhật Bản cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 38. Từ pha treo bóng của Nakashima, Kitahara đánh đầu chuyền bóng để Saito băng vào dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau giờ nghỉ, hai đội chơi thận trọng, hạn chế những khoảng trống để đối phương khai thác. Dù vậy, U17 Colombia có cơ hội cực kỳ thuận lợi ở phút 51. Caicedo thoát xuống, vượt qua thủ môn Oshita nhưng lại dứt điểm ra ngoài khi trước mặt chỉ còn khung thành trống.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 77 khi Motosuna nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Martinez. Trong khoảng 20 phút cuối, U17 Colombia tạo sức ép nghẹt thở và kiếm được quả penalty khi Martinez bị phạm lỗi trong vùng cấm. Trên chấm 11 m, Martinez dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng 2-1 cho Colombia.

Ở trận còn lại, U17 Serbia đả bại U17 Hunduras 2-0 để tạm chiếm ngôi đầu bảng L.