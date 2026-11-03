Yếu tố khiến Yamal hụt Quả bóng vàng 2026

Thất bại trong cuộc đua năm nay của Yamal cho thấy tài năng và thành tích trên sân cỏ chưa phải những yếu tố duy nhất quyết định lá phiếu của các nhà báo.

Yamal hụt Quả bóng vàng 2026. Ảnh: Reuters.

Lamine Yamal sở hữu tài năng đặc biệt và được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2026. Tuy nhiên,, ngôi sao của Barcelona chỉ xếp thứ ba chung cuộc sau Harry Kane và Kylian Mbappe.

Đáng chú ý, chiến lược truyền thông của Yamal và Kylian Mbappe có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều không ngần ngại thể hiện tham vọng trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Tuy nhiên, kết quả mà họ nhận được rất khác biệt.

Trong khi Mbappe chỉ kém Harry Kane 28 điểm ở cuộc đua Quả bóng vàng, Yamal lại chứng kiến khoảng cách với hai vị trí dẫn đầu lớn hơn đáng kể. Thậm chí, Rodri ở vị trí thứ tư còn được đánh giá gần với nhóm dẫn đầu hơn ngôi sao trẻ của Barcelona.

Yamal còn nhiều cơ hội cạnh tranh trong tương lai. Ảnh: Reuters.

Theo AS, vấn đề của Yamal không nằm ở năng lực chuyên môn. Rất ít người có thể phủ nhận tài năng và những phẩm chất đặc biệt mà cầu thủ sinh năm 2007 đang sở hữu. Điều khiến anh gặp bất lợi nằm ở hình ảnh cá nhân và cách thể hiện bản thân trước công chúng.

Yamal có cá tính nổi loạn, thẳng thắn và đôi khi gây tranh cãi. Phong cách này giúp anh nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ trẻ tuổi, nhưng lại có thể tạo ra phản ứng trái chiều trong mắt những thế hệ lớn tuổi hơn. Đây là điểm đáng lưu ý bởi các nhà báo quốc tế, những người trực tiếp bỏ phiếu Quả bóng vàng, thường thuộc nhóm tuổi trưởng thành.

Barcelona và Jorge Mendes, người đại diện của Yamal, được xem là hai nhân tố quan trọng trong chiến lược xây dựng hình ảnh cho tài năng trẻ này. Tuy nhiên, họ dường như chưa đánh giá đầy đủ những tác động tiêu cực từ một số hành động và phát ngôn của thân chủ.

Trái ngược với Yamal, Lionel Messi từng xây dựng hình ảnh tương đối điềm đạm, ít gây tranh cãi và nhận được sự đồng thuận rộng rãi. Đó là kiểu hình tượng trung tính mà Yamal có thể tham khảo nếu muốn chinh phục những danh hiệu cá nhân cao quý.

Với Yamal, nhiệm vụ trước mắt không phải từ bỏ cá tính, mà là học cách kiểm soát hình ảnh và trưởng thành hơn trong cách ứng xử. Tài năng có thể giúp anh trở thành ngôi sao, nhưng sự công nhận rộng rãi mới là yếu tố đưa cầu thủ Barcelona đến gần Quả bóng vàng.

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