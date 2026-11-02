Giải Golf Quốc gia 2026 vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc

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Giải năm nay có 4 nội dung gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tranh 4 bộ huy chương thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Ban tổ chức.
Năm 2026, Giải Vô địch Golf Quốc gia đánh dấu một cột đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Thể thao toàn quốc lần thứ X. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất nước, diễn ra theo chu kỳ 4 năm một lần. Việc golf góp mặt tại đại hội đưa môn golf vào hệ thống tranh tài thành tích cao quốc gia. Đây sẽ trở thành sân chơi kiểm tra chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và năng lượng cạnh tranh của các đơn vị, đồng thời là tiêu chuẩn thực chất hướng tới SEA Games 2027 vào giữa năm sau.
Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 28/1 tại Vinpear Golf Leman (TP.HCM). Giải năm nay có 4 nội dung gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tranh 4 bộ huy chương thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
Ở hai nội dung cá nhân nam và nữ, VĐV thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp qua ba vòng đấu. Mỗi vòng 18 hố, với tổng cộng 54 hố và không có cắt loại. Người có tổng số gậy thực tế thấp nhất sau ba vòng sẽ giành chức vô địch.
Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu theo thể thức đối kháng (match play). Mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm ba trận đối kháng đơn, trong khi đồng đội nữ gồm hai trận đối kháng đơn. Kết quả của các trận đấu quyết định đội giành quyền đi tiếp trong cuộc cạnh tranh huy chương.
Từ năm 2022 tới nay, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã liên tục chứng kiến các golfer trẻ lên ngôi. Nguyễn Anh Minh đăng quang nội dung nam năm 2022, Nguyễn Nhất Long giành chức vô địch năm 2023, Nguyễn Đức Sơn bước lên cao nhất năm 2024 còn Nguyễn Tuấn Anh thắng năm 2025.
Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.