Giải Golf Quốc gia 2026 vào chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc

Ra đời từ năm 2005, sau hai thập kỷ hình thành và phát triển, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã khẳng định được vị trí trong hệ thống thi đấu golf Việt Nam.

Giải năm nay có 4 nội dung gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tranh 4 bộ huy chương thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Ban tổ chức.

Năm 2026, Giải Vô địch Golf Quốc gia đánh dấu một cột đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Thể thao toàn quốc lần thứ X. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất nước, diễn ra theo chu kỳ 4 năm một lần. Việc golf góp mặt tại đại hội đưa môn golf vào hệ thống tranh tài thành tích cao quốc gia. Đây sẽ trở thành sân chơi kiểm tra chất lượng đào tạo, chiều sâu lực lượng và năng lượng cạnh tranh của các đơn vị, đồng thời là tiêu chuẩn thực chất hướng tới SEA Games 2027 vào giữa năm sau.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 28/1 tại Vinpear Golf Leman (TP.HCM). Giải năm nay có 4 nội dung gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ, tranh 4 bộ huy chương thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ở hai nội dung cá nhân nam và nữ, VĐV thi đấu theo thể thức đấu gậy (stroke play), không áp dụng điểm chấp qua ba vòng đấu. Mỗi vòng 18 hố, với tổng cộng 54 hố và không có cắt loại. Người có tổng số gậy thực tế thấp nhất sau ba vòng sẽ giành chức vô địch.

Ở nội dung cá nhân nam và nữ, bỏ thi đấu theo thể thức viết (đánh gậy), không áp dụng điểm chấp nhận qua ba vòng đấu. Mỗi 18 vòng, với tổng cộng 54 hố, không có loại cắt. Đáng chú ý, kết quả cá nhân không chỉ quyết định thứ hạng và huy chương mà còn là cơ sở lựa chọn, xếp hạt giống cho 8 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ bước vào vòng đối kháng loại trực tiếp.

Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu theo thể thức đối kháng (match play). Mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm ba trận đối kháng đơn, trong khi đồng đội nữ gồm hai trận đối kháng đơn. Kết quả của các trận đấu quyết định đội giành quyền đi tiếp trong cuộc cạnh tranh huy chương.

Từ năm 2022 tới nay, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã liên tục chứng kiến các golfer trẻ lên ngôi. Nguyễn Anh Minh đăng quang nội dung nam năm 2022, Nguyễn Nhất Long giành chức vô địch năm 2023, Nguyễn Đức Sơn bước lên cao nhất năm 2024 còn Nguyễn Tuấn Anh thắng năm 2025.

Ở nội dung nữ, Đoàn Xuân Khuê Minh vô địch năm 2022 trong khi Lê Chúc An đăng quang ba năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025.

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