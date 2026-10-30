Hoiana Shores Golf Club đăng cai giải golf nghiệp dư châu Á - TBD

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, giải đấu mở ra cơ hội giới thiệu Hoiana Shores và sức hấp dẫn của du lịch golf miền Trung đến cộng đồng quốc tế.

Hoiana Shores Golf Club chính thức được lựa chọn là địa điểm đăng cai Giải vô địch Golf nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Amateur Championship - AAC) lần thứ 18, diễn ra từ 28/10/2027 đến 31/10/2027. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng với Hoiana Shores và golf Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Từ trái sang: Đại diện Hoiana Shores - ông Wee Peng Siong và ông Aylwin Tai.

Thông tin được công bố bởi Liên đoàn Golf châu Á - Thái Bình Dương (APGC), Masters Tournament và The R&A, 3 đơn vị đồng sáng lập giải đấu. Sự kiện quy tụ golfer nghiệp dư nam hàng đầu khu vực, tranh tài 4 ngày trên sân golf ven biển do kiến trúc sư Robert Trent Jones Jr. thiết kế.

Việc đăng cai AAC 2027 tiếp nối dấu ấn của Hoiana Shores sau Giải vô địch Golf nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương (Women’s Amateur Asia-Pacific) năm 2025, đồng thời quảng bá cảnh quan, văn hóa và trải nghiệm nghỉ dưỡng miền Trung đến cộng đồng golf quốc tế.

“Chúng tôi rất vinh dự khi Hoiana Shores Golf Club được lựa chọn đăng cai Asia-Pacific Amateur Championship 2027, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu danh giá này được tổ chức tại Việt Nam. Đây là cột mốc đáng tự hào đối với golf Việt Nam. Chúng tôi mong đợi được chào đón golfer nghiệp dư hàng đầu khu vực và giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, bản sắc văn hóa cùng lòng hiếu khách của miền Trung Việt Nam”, ông Wee Peng Siong, Phó chủ tịch phụ trách golf tại Hoiana Shores Golf Club, chia sẻ.

Hoiana Shores lần đầu tiên đăng cai Giải vô địch Golf nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương.

Được thành lập nhằm thúc đẩy sự phát triển của golf trong khu vực, AAC mang đến cho golfer nghiệp dư cơ hội bước ra đấu trường lớn của thế giới. Nhà vô địch sẽ nhận lời mời tham dự Masters Tournament tại Augusta National Golf Club và suất tham dự trực tiếp The Open vào năm tiếp theo. Golfer hoặc các golfer đồng hạng á quân sẽ giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng của The Open.

Giải đấu từng ghi dấu tên tuổi như Hideki Matsuyama, nhà vô địch Masters 2021 và hai lần vô địch AAC; Cameron Smith, nhà vô địch The Open 2022 và Ryan Fox, nhà vô địch The Open 2026.

Giải đấu mở ra cơ hội giới thiệu Hoiana Shores và quảng bá du lịch miền Trung.

Đi vào hoạt động từ 2019, Hoiana Shores Golf Club mang phong cách links, với địa hình cồn cát ven biển, tầm nhìn hướng ra đại dương và quần đảo Cù Lao Chàm. Thiết kế của Robert Trent Jones Jr. kết hợp cảnh quan tự nhiên với thử thách chiến thuật cho người chơi ở nhiều trình độ.

Địa hình sân golf tại Hoiana Shores.

Nằm gần đô thị cổ Hội An, sân golf tạo dấu ấn riêng bằng giỏ đèn lồng đỏ thay cờ đánh dấu hố truyền thống. Hoiana Shores được Golf Travel xếp vào danh sách “100 sân golf hàng đầu châu Á” năm 2026, góp mặt trong “The LINKS 100 - 100 sân golf hàng đầu thế giới” năm 2025 do LINKS Magazine bình chọn và được Golf Digest vinh danh là “Sân golf tốt nhất Việt Nam” năm 2022.

Hoiana Shores được nhiều tổ chức uy tín đánh giá cao.

Thông qua AAC 2027, Hoiana Shores hướng đến mang lại trải nghiệm thi đấu và đón tiếp chuyên nghiệp, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong du lịch golf quốc tế.