Yamal vượt Mbappe, lập kỷ lục ghi bàn ở Champions League

Lamine Yamal vượt Kylian Mbappe để trở thành cầu thủ tuổi teen ghi nhiều bàn nhất lịch sử Champions League.

Yamal có bàn thứ 14 tại Champions League, vượt kỷ lục 13 bàn của Mbappe khi còn ở tuổi teen.

Yamal ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Aston Villa tại Spotify Camp Nou thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 4/11. Phút 7, tiền đạo 19 tuổi tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách rồi cứa lòng qua thủ môn Zion Suzuki.

Pha lập công giúp Yamal có 14 bàn tại Champions League, vượt kỷ lục 13 bàn của Mbappe khi còn ở tuổi teen. Ngôi sao Real Madrid hiện đã nâng tổng thành tích tại giải lên 72 bàn.

Yamal cần 37 trận để chạm mốc 14 bàn. Anh cũng tiếp tục nối dài danh sách những kỷ lục trẻ tuổi từng thiết lập tại Champions League.

Cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn là người trẻ nhất từng đá chính ở vòng đấu chính Champions League. Anh mới 16 tuổi 83 ngày khi lần đầu có tên trong đội hình xuất phát trước Porto.

Yamal còn giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận Champions League, trẻ nhất ghi bàn ở bán kết, đồng thời là người ghi nhiều bàn nhất trước sinh nhật tuổi 18 và 19. Anh có 5 bàn trước khi tròn 18 tuổi và 11 bàn trước sinh nhật tuổi 19.

Một kỷ lục khác từng thuộc về Yamal đã bị Max Dowman vượt qua hồi đầu năm. Tài năng trẻ của Arsenal hiện là cầu thủ trẻ nhất ra sân tại vòng knock-out Champions League.

Trước Aston Villa, Yamal tiếp tục duy trì phong độ cao từ đầu mùa. Sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh ghi 13 bàn và có 11 kiến tạo, góp dấu giày vào 24 bàn.

Trong trận đấu tại Camp Nou, Raphinha ghi thêm hai bàn sau pha mở tỷ số của Yamal, giúp Barca thắng 3-0. Aston Villa nhận thất bại đầu tiên tại League Phase, còn đội bóng xứ Catalonia tạm vươn lên vị trí thứ hai.

Yamal vừa đứng thứ ba trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, sau Harry Kane và Mbappe. Ở tuổi 19, anh vẫn tiếp tục phá những cột mốc từng thuộc về các ngôi sao hàng đầu châu Âu.