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Thể thao

West Ham sắp thay tướng

  • Thứ ba, 3/11/2026 06:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

West Ham đang xem xét khả năng chấm dứt hợp đồng với HLV Nuno Espirito Santo sau khởi đầu không như kỳ vọng tại Championship.

HLV Santo không đáp ứng được kỳ vọng.

Sau khi xuống hạng mùa trước, West Ham được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho suất thăng hạng Premier League. Tuy nhiên, thực tế diễn ra không như mong đợi. Thất bại 1-3 trước West Brom cuối tuần qua khiến đội bóng thành London nhận trận thua thứ 3 từ đầu mùa và rơi xuống vị trí thứ 8 với 13 điểm, kém đội đầu bảng Middlesbrough 6 điểm.

Theo The Guardian, chiếc ghế của Nuno bắt đầu lung lay sau hai thất bại liên tiếp trên sân nhà. Ban lãnh đạo West Ham chưa đưa ra quyết định lập tức, nhưng sự kiên nhẫn dành cho nhà cầm quân 52 tuổi cạn dần. Giới chủ kỳ vọng đội bóng phải thể hiện sức mạnh vượt trội tại Championship, nhất là khi West Ham sở hữu lực lượng tốt nhất giải đấu.

Nuno từng đứng trước nguy cơ chia tay sân London Stadium ngay sau khi West Ham xuống hạng. Tuy nhiên, ông thuyết phục được ban lãnh đạo trao thêm cơ hội với cam kết đưa đội bóng trở lại Premier League ngay trong mùa đầu tiên. Dù vậy, thành tích chỉ thắng 2 trong 6 trận gần nhất khiến niềm tin dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha giảm sút đáng kể.

Một trong những vấn đề lớn nhất của West Ham nằm ở hàng phòng ngự. Sau 13 trận, đội bóng mới có 3 lần giữ sạch lưới và để đối phương ghi bàn mở tỷ số tới 6 lần. Họ thậm chí phải chờ đến vòng đấu thứ 4 mới giành được chiến thắng đầu tiên tại Championship khi đánh bại Wolves 4-2.

Theo truyền thông Anh, Nuno vẫn được trao cơ hội cải thiện tình hình, nhưng hai chuyến làm khách liên tiếp trước Cardiff và Blackburn sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu tiếp tục gây thất vọng, nhà cầm quân này có thể phải đối diện quyết định sa thải.

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Minh Nghi

West Ham Cardiff West Ham

  • Cardiff

    Cardiff

    Cardiff City Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của xứ Wales có trụ sở tại Cardiff, Wales. Được thành lập từ năm 1899, câu lạc bộ giành được danh hiệu vô địch hạng nhất trong mùa giải năm 2013 và được thăng hạng lên giải đấu cao nhất lần đầu tiên trong 51 năm qua.

    • Thành lập: 1899
    • Biệt danh: The Bluebirds
    • Sân vận động: Cardiff City, Cardiff

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