HLV Bồ Đào Nha đáp trả câu hỏi về Ronaldo

HLV Jorge Jesus nhắc lại rằng Cristiano Ronaldo đã chọn rời đội tuyển khi được hỏi về sự vắng mặt của anh sau trận thua Đan Mạch 1-4.

Jorge Jesus nhận thất bại đầu tiên cùng tuyển Bồ Đào Nha sau bốn trận toàn thắng.

“Nhớ gì chứ? Ronaldo đã không còn xuất hiện ở tuyển Bồ Đào Nha. Cùng lắm là thiếu người trò chuyện thôi”, Jorge Jesus đáp trong cuộc họp báo tại Braga. HLV tuyển Bồ Đào Nha nói thêm rằng Ronaldo đã chia tay đội tuyển và tự quyết định tương lai của mình.

Trước giờ bóng lăn, cả 11 cầu thủ Bồ Đào Nha bước ra sân trong áo số 7. Trên khán đài, người hâm mộ giăng tấm biểu ngữ “Cảm ơn đội trưởng”. Đến khi Đan Mạch ghi bàn thứ tư, tiếng hô tên Ronaldo lại vang lên. HLV Jesus nói ông hiểu vì sao khán giả nhớ người đã ghi 146 bàn sau 234 trận trong 23 năm khoác áo đội tuyển.

Đây là trận đầu tiên của Bồ Đào Nha kể từ khi Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển hôm 5/11. Theo HLV Jesus, đội chủ nhà áp sát chậm, để Đan Mạch đưa bóng qua các tuyến và tìm được khoảng trống sau lưng hàng thủ. Khi có bóng, Bồ Đào Nha cũng chật vật trước sức ép của đối phương ngay trên phần sân nhà.

Pierre-Emile Højbjerg mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 43 sau khi bóng chạm tay Rúben Dias trong vùng cấm. Rasmus Højlund ghi hai bàn cách nhau bảy phút, ở phút 50 và 57, trước khi Joachim Andersen nâng tỷ số lên 4-0. Bernardo Silva gỡ một bàn ở phút 90+3. Theo A Bola, tỷ số 1-4 là thất bại nặng nhất của Bồ Đào Nha trên sân nhà trong một trận đấu chính thức.

Sau thất bại đầu tiên trên cương vị HLV tuyển Bồ Đào Nha, HLV Jesus cho biết ông sẽ tính lại việc sử dụng một số cầu thủ trước Xứ Wales. Bồ Đào Nha đã vào tứ kết Nations League và chỉ cần hòa tại Cardiff lúc 2h45 ngày 18/11 để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng A4.