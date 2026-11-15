Ronaldo làm gì trong ngày Bồ Đào Nha thua 1-4?

Cristiano Ronaldo tập cùng Al Nassr tại Riyadh trước khi Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 1-4 trong đêm tri ân anh ở Braga.

Các tuyển thủ Bồ Đào Nha mặc áo số 7 in tên Ronaldo trước trận gặp Đan Mạch ở Braga.

Ngày 14/11, Cristiano Ronaldo có buổi tập thứ hai cùng Al Nassr kể từ khi trở lại Saudi Arabia sau kỳ nghỉ ngắn tại Cascais, Bồ Đào Nha. Tiền đạo 41 tuổi cùng các đồng đội chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Al Ahli ngày 20/11, trận đầu tiên của đội bóng do HLV Ange Postecoglou dẫn dắt sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Al Nassr đăng ảnh Ronaldo tươi cười trên sân tập, kèm dòng chữ “Happiness looks good in yellow”, nhắc đến màu áo vàng của CLB. Theo A Bola, buổi tập kết thúc trước khi trận đấu tại Braga bắt đầu lúc 19h45 giờ địa phương, tức 2h45 ngày 15/11 theo giờ Việt Nam.

Một ngày trước, Ronaldo cũng chia sẻ hình ảnh chơi golf tại Riyadh cùng hai lãnh đạo Al Nassr là Jose Semedo và Simao Coutinho. Bài đăng xuất hiện vào khoảng thời gian HLV Jorge Jesus và đội trưởng Bernardo Silva dự họp báo trước trận gặp Đan Mạch.

Tại Braga, các tuyển thủ Bồ Đào Nha mặc áo số 7 in tên Ronaldo khi cử hành quốc ca. CĐV giương biểu ngữ cảm ơn cựu đội trưởng, bên cạnh hình ảnh anh nâng cúp Euro và Nations League. Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển hôm 5/11, khép lại 23 năm thi đấu quốc tế với 146 bàn sau 234 trận.

Bồ Đào Nha thủng lưới từ chấm phạt đền ở phút 43. Sau giờ nghỉ, Rasmus Hojlund ghi hai bàn trong vòng bảy phút, trước khi Joachim Andersen nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 75. Bernardo Silva ghi bàn danh dự trong thời gian bù giờ. Thất bại ở trận đầu tiên sau khi Ronaldo rời tuyển cũng chấm dứt chuỗi bốn trận toàn thắng của Jorge Jesus kể từ khi ông nắm đội.

Bồ Đào Nha đã giành vé vào tứ kết Nations League và vẫn đứng đầu bảng A4 với 12 điểm, hơn Đan Mạch ba điểm. Đội của Jorge Jesus cần ít nhất một trận hòa trên sân Xứ Wales ở lượt cuối để chắc chắn giữ ngôi đầu.