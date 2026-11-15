Haaland làm điều Ronaldo chưa từng chạm tới

Erling Haaland tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những chân sút hay nhất thế giới khi thiết lập thống kê đặc biệt trong màu áo tuyển Na Uy.

Haaland tỏa sáng trong màu áo Na Uy. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc tiếp đón Xứ Wales tại lượt trận thứ năm bảng 4 League A UEFA Nations League, Haaland góp công lớn giúp Na Uy giành chiến thắng 3-1 trên sân Ullevaal. Chân sút sinh năm 2000 trực tiếp ghi bàn trên chấm 11 m ở phút 88, qua đó khép lại màn trình diễn ấn tượng của đội chủ nhà.

Trước đó, Haaland còn đóng vai trò kiến tạo trong bàn thắng của Andreas Schjelderup. Tiền đạo Manchester City có pha phối hợp ăn ý với Antonio Nusa, nhận bóng rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi để đồng đội dứt điểm trong vòng cấm.

Điều đáng chú ý là Haaland không cần tham gia quá nhiều vào lối chơi chung để tạo ra khác biệt. Theo thống kê, anh chỉ chạm bóng 19 lần trong 79 phút thi đấu, thực hiện 9 đường chuyền và có hai cú sút trúng đích. Cả hai lần dứt điểm đều được chuyển hóa thành bàn thắng, bên cạnh một pha kiến tạo.

Haaland phá vỡ nhiều cột mốc bàn thắng. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng vào lưới Xứ Wales giúp Haaland nâng thành tích lên 66 pha lập công sau 60 lần khoác áo đội tuyển Na Uy. Theo thống kê của Stats Foot, anh trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên đạt 66 bàn sau 60 trận quốc tế kể từ huyền thoại Gerd Muller của tuyển Đức vào năm 1974.

Đây là cột mốc đặc biệt, bởi Muller từng được xem như chuẩn mực của những trung phong săn bàn hàng đầu thế giới. Ngay cả siêu sao Cristiano Ronaldo cũng không thể phá kỷ lục của Muller trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng sau hơn nửa thế kỷ, Haaland là người phá vỡ cột mốc này.

Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo 25 tuổi còn sở hữu một thống kê hiếm có khác. Haaland trở thành người duy nhất trong lịch sử bóng đá có hiệu suất ghi bàn trung bình trên 1 bàn/trận ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn cấp CLB (tại đấu trường Champions League), tính trong nhóm những cầu thủ ghi ít nhất 20 bàn tại mỗi đấu trường.

Chiến thắng trước Xứ Wales giúp Na Uy có 6 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí thứ hai. Ở lượt trận cuối, Haaland và các đồng đội sẽ làm khách trên sân Đan Mạch vào ngày 18/11.

Highlights Manchester City 1-0 Coventry Tối 5/9, chủ nhà Manchester City đánh bại đội khách Coventry bằng bàn thắng duy nhất của Erling Haaland tại vòng 3 Premier League 2026/27.