Rạng sáng 18/11, Na Uy lội ngược dòng thắng Đan Mạch với tỷ số 3-2 ngay trên sân Parken ở lượt cuối bảng D Nations League A.

Erling Haaland giúp Na Uy giành quyền đi tiếp. Ảnh: Reuters.

Hưng phấn sau trận thắng Bồ Đào Nha cách đây ít ngày, Đan Mạch nhập cuộc đầy tự tin và sớm dội gáo nước lạnh lên đội khách.

Chỉ trong vòng 14 phút đầu tiên, Rasmus Hojlund và Pierre-Emile Hojbjerg liên tiếp lập công, đưa chủ nhà vượt lên dẫn 2-0. Tưởng chừng thế trận đã hoàn toàn thuộc về Đan Mạch, tuy nhiên đẳng cấp của bộ đôi Erling Haaland và Martin Odegaard giúp Na Uy từng bước lấy lại thế trận.

Dù bị VAR từ chối một bàn thắng vì lỗi chạm tay ở phút 33, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City vẫn kịp lên tiếng chỉ 4 phút sau đó bằng pha dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ đường kiến tạo của Odegaard.

Sang hiệp hai, Na Uy gia tăng sức ép nghẹt thở khiến khung thành thủ môn Mads Hermansen liên tục chao đảo. Sau hàng loạt cơ hội bị Haaland bỏ lỡ cùng hai cú sút dội cột dọc đầy tiếc nuối của Kristoffer Ajer (phút 74) và cầu thủ vào sân thay người Andreas Schjelderup (phút 83), nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp.

Na Uy ngược dòng hạ Đan Mạch để giành vé đi tiếp. Ảnh: Reuters.

Phút 83, đội trưởng Odegaard chớp thời cơ dứt điểm chính xác trong vùng cấm, gỡ hòa 2-2 cho Na Uy. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những phút bù giờ. Phút 90+4, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định trung vệ Joachim Andersen để bóng chạm tay trong vòng cấm địa Đan Mạch và cho Na Uy hưởng phạt đền.

Trên chấm 11 m ở phút 90+6, Haaland dễ dàng đánh bại Hermansen, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-2 vỡ òa cho đội khách, bất chấp việc phải nhận thẻ vàng vì ăn mừng quá khích.

Kết quả này giúp Na Uy lách qua khe cửa hẹp để giành tấm vé thứ hai của bảng D tiến vào tứ kết Nations League cùng đội đầu bảng Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Đan Mạch ngậm ngùi lỡ hẹn với vòng đấu loại trực tiếp dù từng nắm trong tay lợi thế cực lớn.

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