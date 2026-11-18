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Erling Haaland giúp Na Uy giành quyền đi tiếp. Ảnh: Reuters.
Hưng phấn sau trận thắng Bồ Đào Nha cách đây ít ngày, Đan Mạch nhập cuộc đầy tự tin và sớm dội gáo nước lạnh lên đội khách.
Chỉ trong vòng 14 phút đầu tiên, Rasmus Hojlund và Pierre-Emile Hojbjerg liên tiếp lập công, đưa chủ nhà vượt lên dẫn 2-0. Tưởng chừng thế trận đã hoàn toàn thuộc về Đan Mạch, tuy nhiên đẳng cấp của bộ đôi Erling Haaland và Martin Odegaard giúp Na Uy từng bước lấy lại thế trận.
Dù bị VAR từ chối một bàn thắng vì lỗi chạm tay ở phút 33, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City vẫn kịp lên tiếng chỉ 4 phút sau đó bằng pha dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ đường kiến tạo của Odegaard.
Na Uy ngược dòng hạ Đan Mạch để giành vé đi tiếp. Ảnh: Reuters.
Trên chấm 11 m ở phút 90+6, Haaland dễ dàng đánh bại Hermansen, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-2 vỡ òa cho đội khách, bất chấp việc phải nhận thẻ vàng vì ăn mừng quá khích.
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