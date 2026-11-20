Cựu danh thủ Paul Ince chỉ trích MU vì quyết định chi 50 triệu bảng chiêu mộ Andrey Santos.

Santos vướng chỉ trích.

"Vì sao họ lại chi 50 triệu bảng cho Santos? Đó là 50 triệu bảng bị lãng phí. MU đáng lẽ có thể dùng số tiền đó để tăng cường hàng phòng ngự hoặc mua một tiền đạo. Họ đã có Kobbie Mainoo, người cần được phát triển và trao cơ hội thi đấu, chứ không phải Santos", Ince chia sẻ với The Sun.

MU đưa Santos về từ Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với mức phí 50 triệu bảng. Tiền vệ người Brazil là một trong ba tân binh được đội bóng bổ sung cho tuyến giữa, bên cạnh Youri Tielemans và Carlos Baleba.

Tuy nhiên, khoản đầu tư dành cho Santos chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Cầu thủ này chỉ có 4 lần đá chính trong 10 vòng đầu tiên tại Premier League dưới thời HLV Michael Carrick. Những điểm mạnh của Santos chưa được phát huy tại Old Trafford.

Sau khi nhà cầm quân người Anh bị sa thải, Mauricio Pochettino được bổ nhiệm dẫn dắt MU. Dù vậy, Ince vẫn cho rằng vấn đề nằm ở chiến lược tuyển dụng thiếu hợp lý của ban lãnh đạo.

Không chỉ Santos, hai thương vụ Tielemans và Baleba cũng khiến cựu tiền vệ MU đặt dấu hỏi. Theo Ince, Tielemans từng chơi tốt tại Aston Villa nhưng sẽ phải đối mặt với áp lực hoàn toàn khác khi khoác áo đội bóng lớn như MU. Trong khi đó, Baleba chưa thể đáp ứng kỳ vọng sau khi cập bến với mức giá 70 triệu bảng do liên tục gặp vấn đề thể lực.

"Kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, mọi thứ đã trở thành một thảm họa. Liệu mọi cầu thủ trên thế giới có muốn đến MU? Không. Đội bóng này đang thực sự hỗn loạn", Ince kết luận.

Trong bối cảnh Pochettino chuẩn bị tái thiết đội hình, màn trình diễn của những Santos, Tielemans hay Baleba cần được cải thiện nếu không muốn mất đi suất đá chính.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

CĐV Manchester United phẫn nộ CĐV MU gây chú ý với những biểu ngữ phản đối giới chủ CLB trong trận hòa 4-4 trước Aston Villa tại Premier League 2026/27 rạng sáng 9/11.