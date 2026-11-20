Kevin De Bruyne có khả năng chuyển đến Hà Lan khoác áo PSV Eindhoven, trong bối cảnh tiền vệ người Bỉ không còn hạnh phúc với cuộc sống tại Naples.

De Bruyne không còn muốn gắn bó với Napoli.

Theo nhà báo Matteo Moretto, De Bruyne sớm bật đèn xanh cho PSV và sẵn sàng gia nhập đội bóng Hà Lan. Eindhoven có vị trí địa lý thuận lợi, giúp gia đình tiền vệ này dễ dàng trở về vùng Limburg (Bỉ), nơi họ có nhà và mong muốn định cư lâu dài.

Trước đó, vợ De Bruyne công khai bày tỏ mong muốn sớm rời Naples. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí NINA của Bỉ, Michelle Lacroix tiết lộ cuộc sống tại Italy không như kỳ vọng và gia đình thường xuyên bàn chuyện trở về quê hương.

Bản thân De Bruyne cũng được hỏi về khả năng gia nhập PSV trong đợt tập trung với đội tuyển Bỉ. Tiền vệ này thừa nhận bất ngờ trước những thông tin xuất hiện, nhưng không phủ nhận khả năng ra đi. "Còn tương lai, chúng ta hãy chờ xem", anh nói.

Trong khi De Bruyne sẵn sàng cho một cuộc chia tay, Napoli lại muốn thu về khoản phí chuyển nhượng đáng kể. Theo La Gazzetta dello Sport, PSV gửi đề nghị ban đầu trị giá 2 triệu euro nhưng lập tức bị từ chối. Napoli yêu cầu 7 triệu euro mới chấp nhận để tiền vệ người Bỉ ra đi trong tháng 1/2027.

Mức giá trên giúp Napoli giảm đáng kể gánh nặng tài chính. De Bruyne hiện nhận khoảng 6 triệu euro tiền lương sau thuế mỗi mùa, chưa kể các khoản thưởng. Hợp đồng giữa hai bên còn thời hạn đến tháng 6/2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm nhưng Napoli không có ý định kích hoạt điều khoản này.

Nếu bán De Bruyne với giá 7 triệu euro, Napoli có thể thu về tổng lợi ích khoảng 10 triệu euro nhờ cả phí chuyển nhượng lẫn khoản tiết kiệm tiền lương.

Thương vụ không dễ hoàn tất khi HLV Massimiliano Allegri không muốn mất một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm và sáng tạo nhất đội hình giữa mùa giải. Do đó, PSV sẽ phải nâng giá nếu muốn đưa De Bruyne tới Hà Lan.