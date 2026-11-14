Chuyện gì đang xảy ra với De Bruyne?

Kevin De Bruyne cân nhắc chia tay Napoli (Italy) để trở về Bỉ cùng gia đình, trong bối cảnh cuộc sống tại Italy không mang lại nhiều niềm vui như kỳ vọng.

Vợ De Bruyne tiết lộ tiền vệ người Bỉ cảm thấy ngột ngạt tại Naples.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí NINA của Bỉ, Michelle De Bruyne tiết lộ gia đình cô tính đến tương lai sau khi tiền vệ 35 tuổi kết thúc hành trình tại Napoli. Cô cho biết cả hai thường xuyên nói về kế hoạch trở về vùng Limburg (Bỉ). Đây là nơi họ muốn ổn định cuộc sống lâu dài.

Michelle chia sẻ: "Tất nhiên, chúng tôi cùng nhau nghĩ về tương lai. Ngày càng thường xuyên, chúng tôi nói với nhau rằng sẽ trở về sống tại Limburg. Càng sớm trở về, chúng tôi càng cảm thấy tốt hơn".

Theo Michelle, cuộc sống tại Naples đang khiến De Bruyne gặp nhiều hạn chế. Tiền vệ này khó có thể tận hưởng những sinh hoạt bình thường cùng gia đình do sự chú ý quá lớn từ người hâm mộ và truyền thông. "Chúng tôi gần như không thể cùng nhau đi đâu trong thành phố. Đó là mặt trái của cuộc sống ở đây", cô nói.

Michelle so sánh với những năm tháng gia đình sinh sống tại Manchester. Khi còn khoác áo Man City, De Bruyne và gia đình có thể thoải mái ra ngoài mà không bị làm phiền. Người dân địa phương quá quen thuộc với sự xuất hiện của họ nên không còn xem việc bắt gặp ngôi sao người Bỉ là điều đặc biệt.

Tại Naples, mọi chuyện hoàn toàn khác. Việc ra đường mà không bị chụp ảnh gần như là điều bất khả thi. Sự khác biệt này khiến gia đình De Bruyne gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống riêng tư, đặc biệt khi các con ngày càng lớn.

De Bruyne không muốn gắn bó lâu dài với Napoli.

Michelle cũng nhấn mạnh bóng đá không còn là ưu tiên duy nhất sau khi chồng cô đạt được gần như mọi thành tựu trong sự nghiệp. "Đến một thời điểm, bóng đá không còn là điều quan trọng nhất. Bạn đạt được mọi thứ, trải qua mọi thứ. Vậy tại sao phải khiến cuộc sống của các con bị đảo lộn?", cô bày tỏ.

De Bruyne gia nhập Napoli vào hè 2025 sau khi khép lại 10 năm gắn bó với Man City. Tiền vệ người Bỉ ký hợp đồng hai năm và là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A.

Tuy nhiên, quãng thời gian tại Italy không diễn ra suôn sẻ. De Bruyne liên tục gặp vấn đề thể lực, từng xảy ra bất đồng với HLV Antonio Conte và được cho là có va chạm với một số đồng đội trong phòng thay đồ. Sự xuất hiện của HLV Max Allegri chưa giúp tình hình cải thiện nhiều.

Hợp đồng của De Bruyne với Napoli còn thời hạn đến mùa hè năm 2027. Dù vậy, những chia sẻ mới nhất từ Michelle cho thấy khả năng tiền vệ này rời Italy sớm để trở về quê nhà ngày càng được cân nhắc.