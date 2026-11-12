De Bruyne phải thay đổi ở tuổi 35

Từng là bộ não của Man City, Kevin De Bruyne giờ được yêu cầu lùi sâu ở Napoli để thích nghi với tuổi tác và kéo dài sự nghiệp.

Kevin De Bruyne đang phải điều chỉnh lối chơi ở tuổi 35 để thích nghi với yêu cầu chiến thuật tại Napoli.

“Cậu ấy có thể chơi thêm hai năm nếu chịu đá thấp hơn”, HLV Massimiliano Allegri nói sau trận Napoli thắng Frosinone 3-0 hôm 10/10. De Bruyne thừa nhận quen đá số 8 hoặc số 10, nhưng sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.

Ở Man City, De Bruyne tung đường chuyền cuối cùng gần vòng cấm. Tại Napoli, Allegri muốn anh nhận bóng từ hàng thủ và tổ chức tấn công từ xa. Một trong những tiền vệ hay nhất thế hệ đang phải thay đổi cách chơi ở tuổi 35.

Khi số 10 phải lùi về làm người tổ chức

De Bruyne có lý do để chưa muốn rời vị trí sở trường. Trong 10 năm gắn bó với Man City, anh ghi 72 bàn và có 118 kiến tạo ở Premier League. Riêng mùa 2019/20, anh thực hiện 20 kiến tạo, cân bằng kỷ lục Thierry Henry. Những đường chuyền sắc bén giúp anh trở thành trụ cột trong sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Nhưng tuổi tác không cho phép tiền vệ người Bỉ duy trì cường độ như trước. Mùa trước, ảnh hưởng của chấn thương khiến anh chỉ chơi 18 trận Serie A, ghi 5 bàn và có 2 kiến tạo. Nếu tiếp tục yêu cầu De Bruyne liên tục di chuyển giữa hai vòng cấm, Napoli có nguy cơ lãng phí khả năng quan sát và chuyền bóng vẫn thuộc hàng đầu của anh.

Allegri thử kéo De Bruyne xuống đá cạnh Stanislav Lobotka trong trận gặp Frosinone. Kết quả rất khả quan: tiền vệ người Bỉ ghi hai bàn và góp phần giúp Napoli thắng 3-0. Trên Sky Sport, Allegri nhận xét học trò thậm chí có thể chơi tốt hơn khi điều tiết tuyến giữa. De Bruyne đáp lại rằng mình thích đá số 8 hoặc số 10, nhưng không ngại thay đổi nếu HLV yêu cầu.

Bước thử nghiệm được đẩy xa hơn trong trận thắng Bodo/Glimt 4-3 tại Champions League hôm 20/10. De Bruyne lần đầu đá tiền vệ tổ chức thấp nhất, phía sau Scott McTominay và Andre-Frank Zambo Anguissa. Anh trực tiếp chọn hướng triển khai từ tuyến dưới thay vì chờ bóng gần vòng cấm. Theo La Gazzetta dello Sport, những đường chuyền dài của De Bruyne giúp Napoli tăng tốc độ tấn công và thoát khỏi tình trạng thiếu ý tưởng.

De Bruyne ghi 4 bàn và có một kiến tạo sau 11 vòng Serie A mùa 2026/27.

Tờ báo Italy liên hệ sự điều chỉnh này với Andrea Pirlo, người được Carlo Ancelotti kéo lùi tại Milan, và Hakan Calhanoglu, người trở thành tiền vệ điều phối ở Inter. Một cầu thủ sáng tạo vẫn có thể ảnh hưởng lớn khi không thường xuyên ở sát khung thành.

Tuổi 35 không cho phép chơi bóng như trước

Chuyển vị trí không đồng nghĩa mọi chuyện đều thuận lợi. Hôm 14/10, truyền thông Italy ghi nhận Allegri liên tục yêu cầu De Bruyne đổi chỗ với McTominay, còn tiền vệ người Bỉ tỏ ra khó chịu. Chưa thể kết luận hai người bất hòa, nhưng thay đổi thói quen chuyên môn không dễ dàng.

De Bruyne vẫn tạo ra khác biệt về hiệu suất. Sau 11 vòng Serie A, anh ghi 4 bàn, kiến tạo một lần trong 624 phút, dù chỉ đá chính 6 trận. Anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Napoli ở giải quốc nội. Tại Champions League, De Bruyne có một kiến tạo sau 4 trận, thực hiện 28 đường chuyền vào một phần ba cuối sân và 10 đường chuyền vào khu vực cấm địa, theo UEFA. Vấn đề không phải anh đã mất khả năng sáng tạo, mà là sử dụng khả năng ấy ở vị trí nào.

Vai trò mới còn liên quan trực tiếp McTominay. Tiền vệ Scotland mạnh ở những pha băng lên và tranh chấp gần khung thành. Khi De Bruyne lùi xuống, McTominay có thêm cơ hội xâm nhập vùng cấm. Dù vậy, Napoli cần giữ cấu trúc phòng ngự chắc chắn, bởi mất bóng ở giữa sân vẫn có thể đặt hàng thủ vào thế nguy hiểm.

Sau một thập kỷ thành công tại Man City, De Bruyne đối mặt thử thách mới trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Trận hòa Lazio 1-1 ngày 8/11 cho thấy Allegri vẫn đang điều chỉnh. Sau giờ nghỉ, ông đổi vị trí De Bruyne và McTominay để tận dụng khả năng băng lên của cầu thủ Scotland. Napoli gỡ hòa, còn De Bruyne suýt ghi bàn sau pha khống chế đường chuyền dài từ thủ môn Milinkovic-Savic, nhưng không thắng được Christos Mandas. Anh cũng tạo cơ hội cho Lorenzo Lucca ở cuối trận. Đội chủ nhà chơi tốt hơn trong hiệp hai, song vẫn đánh rơi hai điểm.

Napoli mới có 15 điểm sau 11 vòng, đứng thứ 10. Trước trận Lazio, họ lần lượt thua Juventus 0-2 và Porto 1-4. Một điều chỉnh chiến thuật không thể tự giải quyết các vấn đề phòng ngự và thể lực.

Allegri vẫn có cơ sở để kiên trì. De Bruyne không còn đủ sức tăng tốc liên tục như thời đỉnh cao, nhưng khả năng đọc trận đấu và tìm khoảng trống vẫn rất đáng giá. Kéo anh xuống thấp giúp Napoli có thể giữ lại phẩm chất tốt nhất của tiền vệ người Bỉ, đồng thời giảm những quãng di chuyển không cần thiết.

Pirlo từng bước sang một giai đoạn khác sau khi đổi vị trí. De Bruyne chưa chắc đi theo con đường ấy và cũng chưa thực sự yêu thích vai trò mới. Nhưng ở tuổi 35, muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao đôi khi phải chấp nhận rằng cách giúp đội hiệu quả nhất không còn giống cách mình từng tỏa sáng.