Harry Kane trở thành chủ nhân mới nhất của Quả bóng vàng phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương, nối dài danh sách những ngôi sao từng gặp vận rủi sau khi nhận giải thưởng này.

Kane dính chấn thương nặng sau khi giành Quả bóng Vàng. Ảnh: Reuters.

Kane đang đối mặt quãng nghỉ dài sau khi dính chấn thương dây chằng mắt cá chân trái trong trận đấu gần nhất của Bayern Munich tại Bundesliga. Theo La Gazzetta dello Sport, tiền đạo người Anh có thể phải ngồi ngoài nhiều tháng.

Thông tin này làm dấy lên câu chuyện về cái gọi là “lời nguyền Quả bóng vàng”. Kane được vinh danh ở lễ trao giải năm 2026 sau một năm thi đấu nổi bật. Anh cùng Bayern giành chức vô địch Bundesliga thứ 34 và Cúp Quốc gia Đức lần thứ 21. Ở cấp độ đội tuyển, Kane cũng tiếp tục khẳng định vị thế với tư cách cầu thủ khoác áo tuyển Anh nhiều nhất lịch sử.

Tuy nhiên, chấn thương mới nhất khiến niềm vui của tiền đạo 33 tuổi không trọn vẹn. Anh cũng trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách những chủ nhân Quả bóng vàng từng gặp vấn đề thể trạng nghiêm trọng.

Marco van Basten là một trong những trường hợp đáng tiếc nhất. Ngay sau khi nhận giải năm 1992, tiền đạo người Hà Lan phải trải qua ca phẫu thuật mắt cá chân. Những vấn đề kéo dài sau đó góp phần khép lại sự nghiệp đỉnh cao của ông.

Michael Owen cũng gặp chấn thương dây chằng đầu gối chưa đầy hai tháng sau khi giành giải năm 2001. Karim Benzema phải rút khỏi đội tuyển Pháp tại World Cup 2022 vì vấn đề cơ bắp, chỉ một tháng sau khi được vinh danh.

Gần đây hơn, Rodri đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải vào năm 2024. Ousmane Dembele cũng trải qua mùa giải 2025 với nhiều vấn đề cơ bắp và bỏ lỡ 19 trận.

Dĩ nhiên, không có cơ sở khoa học nào chứng minh Quả bóng vàng mang đến vận rủi. Chấn thương là một phần khó tránh trong bóng đá đỉnh cao. Dù vậy, trường hợp của Kane tiếp tục khiến câu chuyện về lời nguyền này được nhắc lại.

Khoảnh khắc Harry Kane thắng giải Quả bóng vàng Sáng 27/10, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành danh hiệu Quả bóng vàng 2026.