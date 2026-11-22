David Raya đau đớn rời sân giữa trận hòa 2-2 với Newcastle ở vòng 11 Premier League, khiến Arsenal đối mặt nguy cơ mất thủ môn số một ở giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Raya nén nước mắt rời sân.

Rạng sáng 22/11, Arsenal nhận thêm nỗi lo về lực lượng sau chuyến làm khách đến sân St James’ Park. Phút 70, David Raya buộc phải rời sân vì chấn thương tay. Thủ thành người Tây Ban Nha tỏ rõ sự đau đớn, thậm chí gần như bật khóc khi tiến vào đường hầm.

Tình huống xảy ra sau hai pha va chạm liên tiếp với các cầu thủ Newcastle. Trước đó, Raya có pha tranh chấp với Joe Willock. Không lâu sau, anh tiếp tục va chạm với William Osula trong vòng cấm. Thủ môn 31 tuổi sau đó ôm cánh tay trái và không thể tiếp tục thi đấu.

HLV Mikel Arteta buộc phải đưa Kepa Arrizabalaga vào thay thế. Arsenal hiện chờ kết quả kiểm tra từ đội ngũ y tế để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Raya là lựa chọn số một trong khung gỗ Arsenal. Anh bắt chính toàn bộ các trận của đội bóng thành London tại Premier League và Champions League mùa này. Nếu thủ thành người Tây Ban Nha phải nghỉ dài hạn, đây sẽ là tổn thất đáng kể với tham vọng của thầy trò Arteta.

Kepa là phương án dự phòng trực tiếp, bên cạnh Illan Meslier. Cả hai từng được trao cơ hội thi đấu tại Carabao Cup mùa này.

Trên sân St James’ Park, Arsenal cũng trải qua trận đấu đầy biến động. Eberechi Eze mở tỷ số ở phút 33 bằng bàn thắng đầu tiên tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, Harvey Barnes gỡ hòa cho Newcastle chỉ 4 phút sau giờ nghỉ.

Đội chủ nhà tiếp tục vượt lên nhờ pha lập công của Malick Thiaw sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Arsenal. Phải đến khi Kepa vào sân, Arsenal mới tìm được bàn gỡ. Noni Madueke tỏa sáng với pha xử lý cá nhân xuất sắc, giúp đội khách ra về với 1 điểm.

Dù tránh được thất bại, Arsenal vẫn có lý do để lo lắng. Chấn thương của Raya có thể trở thành vấn đề lớn hơn cả kết quả trận đấu nếu thủ môn này phải nghỉ thi đấu dài ngày.

Highlights Newcastle 2-2 Arsenal Rạng sáng 22/11, Arsenal và Newcastle hòa nhau 2-2 tại vòng 11 Premier League 2026/27.

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