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Arsenal muốn giữ chân Declan Rice dài hạn. Ảnh: Reuters.
Theo The Athletic, Rice đã đồng ý ký hợp đồng mới với Arsenal đến mùa hè năm 2031 và dự kiến sớm hoàn tất thủ tục. Động thái này ghi nhận vị thế của cầu thủ 27 tuổi ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển Anh.
Trước đó, giao kèo cũ của tuyển thủ Anh có hạn đến năm 2028 kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng, được ký khi anh chuyển đến từ West Ham vào mùa hè 2023 với mức phí ban đầu 100 triệu bảng cùng 5 triệu bảng phụ phí.
Ở mùa giải năm nay, Rice chơi tổng cộng 1.231 phút sau 15 trận trên mọi đấu trường cho Arsenal. Anh đá chính hầu hết trận, cày ải tới 92,5% thời gian thi đấu của toàn đội và chỉ xếp sau thủ môn David Raya về số phút ra sân.
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