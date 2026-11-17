Sau chức vô địch Premier League, Arsenal tiếp tục củng cố lực lượng khi đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với tiền vệ Declan Rice.

Arsenal muốn giữ chân Declan Rice dài hạn. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, Rice đã đồng ý ký hợp đồng mới với Arsenal đến mùa hè năm 2031 và dự kiến sớm hoàn tất thủ tục. Động thái này ghi nhận vị thế của cầu thủ 27 tuổi ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển Anh.

Trước đó, giao kèo cũ của tuyển thủ Anh có hạn đến năm 2028 kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng, được ký khi anh chuyển đến từ West Ham vào mùa hè 2023 với mức phí ban đầu 100 triệu bảng cùng 5 triệu bảng phụ phí.

Mùa giải 2025/2026, Rice đóng vai trò quan trọng giúp Arsenal giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 22 năm, với 4 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 36 lần ra sân.

Tính trên mọi đấu trường, anh thi đấu 55 trận, góp phần đưa đội bóng vào chung kết Champions League lần đầu tiên sau 20 năm trước khi để thua Paris Saint-Germain trên chấm luân lưu. Tổng cộng, tuyển thủ Anh đã ghi 22 bàn và có 36 kiến tạo sau 173 trận khoác áo Arsenal.

Cam kết tương lai của Rice nằm trong kế hoạch giữ chân các nhân tố chủ chốt của Arsenal. Trước đó, huấn luyện viên Mikel Arteta đã đồng ý gia hạn hợp đồng 4 năm vào ngày 6/10 trong khi hậu vệ Jurrien Timber cũng đạt thỏa thuận tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ.

Ở mùa giải năm nay, Rice chơi tổng cộng 1.231 phút sau 15 trận trên mọi đấu trường cho Arsenal. Anh đá chính hầu hết trận, cày ải tới 92,5% thời gian thi đấu của toàn đội và chỉ xếp sau thủ môn David Raya về số phút ra sân.

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