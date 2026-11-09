27 điểm và nỗi ám ảnh của Arsenal

Arsenal dẫn đầu Premier League với 27 điểm sau 10 vòng, nhưng thành tích ấn tượng này lại gợi nhớ mùa giải 2022/23, khi thầy trò Arteta đánh rơi chức vô địch vào tay Man City.

Arsenal dẫn đầu Premier League với 27 điểm sau 10 vòng.

Chiến thắng 1-0 trước Hull City cuối tuần qua giúp Arsenal củng cố ngôi đầu Premier League. Sau 10 vòng, thầy trò Mikel Arteta giành 9 chiến thắng, thu về 27 trong tổng số 30 điểm tối đa. Với khoảng cách 5 điểm so với Brighton, đội bóng thành London đang nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Tuy nhiên, một thống kê của BBC Sport khiến người hâm mộ Arsenal có lý do để thận trọng. Trong lịch sử Premier League, hai đội từng giành đúng 27 điểm sau 10 trận đầu tiên đều không thể lên ngôi vô địch. Một trong số ấy chính là Arsenal ở mùa giải 2022/23.

Ký ức đau đớn từ mùa giải 2022/23

Arsenal đang có khởi đầu tốt hơn phần lớn nhà vô địch Premier League trong quá khứ. Theo BBC Sport, các đội đăng quang giải đấu trung bình giành 23 điểm sau 10 vòng, thấp hơn 4 điểm so với thành tích hiện tại của thầy trò Arteta.

Thậm chí, lịch sử Premier League chỉ ghi nhận 4 đội giành nhiều hơn 27 điểm sau 10 trận đầu tiên. Cả 4 trường hợp đều kết thúc mùa giải với chức vô địch. Những con số cho thấy Arsenal đang duy trì tốc độ tích lũy điểm của một ứng viên hàng đầu.

Tuy nhiên, cột mốc 27 điểm lại gợi đến một ký ức không vui tại Emirates. Mùa 2022/23, Arsenal cũng thắng 9 trong 10 trận đầu tiên. Đội bóng khi ấy sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, chơi thứ bóng đá tốc độ và giàu năng lượng. Martin Odegaard, Bukayo Saka và Gabriel Martinelli liên tục tỏa sáng, giúp Arsenal duy trì vị trí dẫn đầu trong phần lớn mùa giải.

Đến đầu tháng 4/2023, Arsenal vẫn chiếm ưu thế trước Man City. Tuy nhiên, chỉ trong vài tuần, đội bóng của Arteta lần lượt đánh rơi những điểm số quan trọng.

Arsenal hòa Liverpool 2-2, West Ham 2-2 và Southampton 3-3. Đáng nói, trong hai trận gặp Liverpool và West Ham, họ đều dẫn trước 2-0 nhưng không thể bảo toàn chiến thắng. Đến cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad, Arsenal thua Man City 1-4 và đánh mất quyền tự quyết.

Man City sau đó tăng tốc bằng chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp, vượt qua Arsenal để giành chức vô địch. Đội bóng của Pep Guardiola kết thúc mùa giải với 89 điểm, hơn đối thủ thành London 5 điểm.

Arsenal thắng 9 trong 10 trận đầu tiên tại Premier League mùa này, nhưng cột mốc 27 điểm gợi lại ký ức buồn ở mùa giải 2022/23.

Nhìn lại mùa giải ấy, Arsenal không thất bại vì thiếu khả năng cạnh tranh. Họ chơi tốt trong nhiều tháng, duy trì lợi thế trước một Man City hùng mạnh, nhưng không đủ ổn định khi bước vào giai đoạn quan trọng nhất.

Chỉ ba trận hòa liên tiếp trong tháng 4 khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Những điểm số đánh rơi trước Liverpool, West Ham và Southampton cuối cùng trở thành khác biệt giữa một mùa giải thành công và chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2004.

Thống kê của BBC càng cho thấy Arsenal chưa thể yên tâm. Trong 34 mùa giải Premier League, chỉ 15 đội dẫn đầu sau 10 vòng kết thúc mùa giải với chức vô địch, tương đương 44,1%.

Khoảng cách 5 điểm mà Arsenal tạo ra trước Brighton cũng chưa đủ lớn để bảo đảm bất cứ điều gì. Manchester United mùa 2002/03 và Man City mùa 2013/14 từng xóa bỏ cách biệt 6 điểm sau 10 trận để lên ngôi vô địch.

Arteta phải tránh vết xe đổ

So với mùa 2022/23, Arsenal hiện tại có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc đua đường dài. Những cầu thủ từng trải qua thất bại trước Man City như Odegaard, Saka, Gabriel Magalhaes hay William Saliba hiểu rõ cái giá của việc đánh rơi điểm số ở giai đoạn quyết định.

Arteta cũng có thêm thời gian hoàn thiện hệ thống chiến thuật, đặc biệt ở khả năng kiểm soát trận đấu và tổ chức phòng ngự. Arsenal không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những màn trình diễn bùng nổ của hàng công để giành chiến thắng.

Trận gặp Hull cuối tuần qua phản ánh phần nào sự thay đổi ấy. Arsenal kiểm soát 67% thời lượng bóng, tung ra 21 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được một bàn. Theo NBC Sports, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội chủ nhà đạt 1,08, cho thấy số lượng cú sút nhiều nhưng chất lượng cơ hội chưa thực sự tương xứng.

Phải đến phút 72, Odegaard mới ghi bàn quyết định sau tình huống đá bồi từ cú sút của Noni Madueke. Arsenal gặp không ít khó khăn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, nhưng cuối cùng vẫn giành trọn 3 điểm.

Sau trận đấu, Arteta thừa nhận Arsenal cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Dù vậy, ông hài lòng với sự kiên nhẫn của các học trò khi đối thủ chủ động phòng ngự số đông.

Arsenal từng dẫn đầu Premier League trong phần lớn mùa 2022/23, trước khi thất bại 1-4 trước Man City tại Etihad khiến cuộc đua vô địch đảo chiều.

Khả năng giành chiến thắng trong những trận đấu khó khăn là phẩm chất quan trọng của một ứng viên vô địch. Không đội bóng nào có thể duy trì phong độ cao nhất suốt 38 vòng, và Arsenal cũng không ngoại lệ.

Dưới thời Arteta, Arsenal đã có 34 chiến thắng với tỷ số 1-0 tại Premier League, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong cùng giai đoạn. Họ cũng vừa giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp ở giải quốc nội.

Tuy nhiên, việc thường xuyên phải giải quyết trận đấu bằng cách biệt tối thiểu cũng tiềm ẩn rủi ro. Một sai lầm phòng ngự hoặc một cơ hội bị bỏ lỡ có thể khiến Arsenal mất điểm. Những trận hòa như trước Liverpool, West Ham hay Southampton năm 2023 là lời nhắc nhở rõ ràng nhất.

Điều Arteta cần cải thiện không chỉ nằm ở hiệu quả dứt điểm. Arsenal còn phải duy trì thể lực, hạn chế chấn thương và bảo đảm chiều sâu đội hình khi lịch thi đấu bước vào giai đoạn dày đặc.

Man City hiện có 21 điểm, trong khi Liverpool giành 18 điểm. Khoảng cách với Arsenal tương đối lớn sau 10 vòng, nhưng cả hai chưa thể bị loại khỏi cuộc đua. Lịch sử Premier League từng chứng kiến một đội chỉ có 18 điểm sau 10 trận vẫn trở thành nhà vô địch.

Arsenal có thể lạc quan khi hai mùa giải gần nhất, đội dẫn đầu sau 10 vòng đều giữ được vị trí số một đến cuối mùa. Tuy nhiên, trước giai đoạn ấy, Premier League từng trải qua 4 mùa liên tiếp chứng kiến đội đứng đầu ở thời điểm tương tự đánh mất chức vô địch.

Sau 10 vòng, Arsenal đã giành 90% số điểm tối đa. Thành tích hiện tại xứng đáng được ghi nhận, nhưng phần khó khăn nhất của mùa giải vẫn còn ở phía trước.

Ba năm trước, Arsenal từng khiến người hâm mộ tin rằng chức vô địch Premier League sau gần hai thập kỷ chờ đợi đã ở rất gần. Sau cùng, họ vẫn phải nhìn Man City đăng quang.

Arteta hiểu rằng khởi đầu tốt không còn đủ để đánh giá thành công của Arsenal. Điều quan trọng hơn là đội bóng có thể duy trì vị trí dẫn đầu đến tháng 5 hay không.

Arsenal từng có 27 điểm sau 10 vòng và kết thúc mùa giải trong thất vọng. Lần này, thầy trò Arteta phải chứng minh họ đủ khả năng viết nên một cái kết khác.

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