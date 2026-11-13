Đội trưởng Arsenal đắt hàng

Bayern Munich được cho là muốn chiêu mộ Martin Odegaard, trong bối cảnh tiền vệ người Na Uy sẵn sàng cân nhắc khả năng chuyển sang Bundesliga.

Bayern Munich bắt đầu theo dõi sát tương lai của Martin Odegaard. Theo CaughtOffside, đội bóng Đức đã nhiều lần liên hệ với những người đại diện của tiền vệ 27 tuổi để thăm dò khả năng thực hiện thương vụ trong tương lai.

Odegaard hiện là đội trưởng và một trong những nhân tố quan trọng nhất của Arsenal. Tuy nhiên, Bayern được cho là nhìn thấy cơ hội tiếp cận tuyển thủ Na Uy. Bản thân cầu thủ này cũng không phản đối viễn cảnh chuyển đến Bundesliga ở một thời điểm thích hợp trong sự nghiệp.

Dù vậy, Odegaard chưa phải mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch tuyển dụng của đội bóng xứ Bavaria, thực tế họ cũng chưa đưa ra đề nghị chính thức. Mặt khác, Juventus là đội bóng khác đang theo dõi tình hình của tiền vệ Arsenal. Giá trị chuyển nhượng của anh được ước tính khoảng 80 triệu euro.

Trước sự quan tâm từ các ông lớn châu Âu, Arsenal đã chủ động tính đến phương án giữ chân đội trưởng. Hợp đồng hiện tại của Odegaard còn thời hạn đến tháng 6/2028. Hai bên được cho là đã bắt đầu những cuộc trao đổi không chính thức về khả năng gia hạn.

Đội chủ sân Emirates muốn sớm đảm bảo tương lai của tiền vệ người Na Uy. Arsenal hiểu rằng việc để tình trạng hợp đồng kéo dài có thể khiến họ gặp bất lợi trên thị trường chuyển nhượng trong những kỳ tiếp theo.

Hiện chưa có cuộc đàm phán chính thức nào giữa các CLB. Khả năng Odegaard rời Arsenal vì thế vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bayern Munich và Juventus khiến ban lãnh đạo Arsenal phải chú ý.

Nếu Bayern và Juventus hiện thực hóa quyết tâm bằng hành động cụ thể, đây có thể trở thành một trong những thương vụ đáng chú ý của bóng đá châu Âu trong thời gian tới.

Highlights Arsenal 1-0 Hull City Tối 7/11, Arsenal đánh bại đội khách Hull City với tỷ số 1-0 tại vòng 10 Premier League 2026/27.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB