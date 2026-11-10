Tình cảnh trái ngược giữa MU vs Arsenal

Arsenal nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch, trong khi MU rơi vào tình cảnh đáng báo động ở cuộc chiến trụ hạng sau 10 vòng đấu.

Giai đoạn đen tối của MU.

Premier League mùa 2026/27 đã đi qua hơn 1/4 chặng đường với 10 vòng đấu. Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Brighton bất ngờ chiếm vị trí thứ hai, trong khi MU rớt xuống nhóm cầm đèn đỏ. Những con số thống kê trong lịch sử giải đấu phần nào hé lộ cơ hội vô địch, nguy cơ xuống hạng và khả năng đảo chiều của các đội bóng trong phần còn lại mùa giải.

Arsenal quá ổn định

Arsenal dẫn đầu với 27 điểm sau 10 trận, cao hơn mức trung bình 23 điểm mà các nhà vô địch Premier League thường đạt được ở cùng thời điểm. Đáng chú ý, chỉ 4 đội bóng trong lịch sử giải đấu giành được nhiều điểm hơn Arsenal sau 10 vòng đầu và cả 4 đều kết thúc mùa giải với chức vô địch.

Dù vậy, thầy trò Mikel Arteta chưa thể vội nghĩ đến ngày đăng quang. Hai đội bóng từng đạt đúng 27 điểm sau 10 vòng trước đây đều không thể vô địch, trong đó có chính Arsenal ở mùa giải 2022/23.

Thống kê của BBC Sport cũng chỉ ra đội đứng đầu bảng sau 10 vòng đã vô địch ở 15/34 mùa giải Premier League. Tỷ lệ chưa đạt 50%, đồng nghĩa cuộc đua vẫn còn rất nhiều khả năng thay đổi.

Nhà đương kim vô địch duy trì phong độ ổn định.

Brighton là đội đứng thứ hai với 21 điểm, kém Arsenal 5 điểm. Khoảng cách này chưa phải trở ngại quá lớn, bởi từng có hai đội bóng san lấp cách biệt tương tự để đăng quang là MU mùa 2002/03 và Man City mùa 2013/14.

Tuy nhiên, lịch sử lại không ủng hộ Brighton. Trong 18 mùa gần nhất, duy nhất Man City mùa 2022/23 là đội đứng thứ hai sau 10 vòng giành được chức vô địch. Thêm nữa, Liverpool (18 điểm) và Man City (21 điểm) cũng còn nguyên cơ hội cạnh tranh. Trong lịch sử, mức điểm thấp nhất của một nhà vô địch sau 10 vòng là 18.

Ở phía cuối bảng, Crystal Palace đang trải qua giai đoạn khó khăn với 4 thất bại liên tiếp tại Premier League. Tuy nhiên, việc đứng cuối bảng sau 10 vòng chưa đồng nghĩa với thảm họa. Có 14 đội bóng từng thoát hiểm dù đứng bét bảng ở thời điểm này, gần nhất là Wolves mùa 2024/25.

Đáng chú ý, có tới 3 đội bóng từng trụ hạng dù chỉ giành được 3 điểm sau 10 trận trong lịch sử là Everton (1994/95), Crystal Palace (2013/14) và Newcastle (2018/19). Sunderland cũng là minh chứng đáng chú ý. Mùa 2013/14, đội bóng này chỉ có 4 điểm sau 10 vòng nhưng cuối cùng cán đích ở vị trí thứ 14.

Crystal Palace hiện có 7 điểm, con số tương đối đáng tiếc nếu xét đến vị trí của họ. Trong lịch sử, chỉ Bolton mùa 2002/03 có nhiều điểm hơn (8 điểm) mà vẫn đứng cuối bảng sau 10 vòng, dù khi đó một số đội thi đấu 11 trận. Tổng cộng, 88 đội bóng từng giành không quá 7 điểm sau 10 vòng, trong đó 37 đội vẫn trụ hạng thành công. Điều này cho thấy Palace chưa mất hết cơ hội.

MU thật sự rơi vào cuộc chiến trụ hạng.

Báo động đỏ cho MU

Với MU, việc rơi xuống nhóm cuối bảng sau 10 vòng là lời cảnh báo nghiêm trọng, đặc biệt khi họ phải đối mặt áp lực thành tích ngày càng lớn. Nếu không sớm cải thiện phong độ, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có nguy cơ tái hiện một trong những giai đoạn đen tối nhất lịch sử CLB.

Đối chiếu từ vị trí chung cuộc mùa trước sang vòng 10 mùa này, 15/20 đội đang giữ các vị trí loanh quanh trong khoảng cách cộng trừ 3 so với mùa trước. Điều đó cho thấy vị trí hiện tại phản ánh khá đúng thực lực của đội.

Mùa trước, Aston Villa là đội tạo bước tiến lớn nhất khi từ vị trí thứ 11 sau 10 vòng vươn lên cán đích trong top 4 Premier League 2025/26. Với vị trí thứ 10 hiện tại, thầy trò Unai Emery hoàn toàn có thể tiếp tục nuôi hy vọng tiếp tục giành vé dự Champions League mùa tới.

Đáng chú ý, hai đội đứng đầu mùa trước cũng là hai đội giữ nguyên vị trí đó khi mùa giải khép lại. Ngược lại, hai trong ba đội xuống hạng (West Ham, Wolves) cũng nằm trong nhóm cuối bảng ở thời điểm này.

Những dữ liệu cho thấy cuộc đua vô địch và trụ hạng còn nhiều biến số. Arsenal có lợi thế lớn, Crystal Palace chưa hết đường thoát hiểm, còn Aston Villa có thể tạo nên cú bứt phá. Riêng MU, họ hoàn toàn có khả năng bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng tới tận vòng đấu cuối cùng.

Thứ hạng của các đội sau 10 vòng.

Highlights Manchester United 4-4 Aston Villa Rạng sáng 9/11, Manchester United hòa Aston Villa với tỷ số 4-4 tại vòng 10 Premier League 2026/27.

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