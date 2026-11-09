Thời điểm JJ Gabriel rời MU tới Real

Tài năng trẻ JJ Gabriel chuẩn bị gia nhập Real Madrid trong hai tuần tới bất chấp nỗ lực níu kéo từ MU.

JJ Gabriel chuẩn bị chuyển sang Real Madrid.

Theo nhà báo Jorge C. Picon, các cuộc đàm phán giữa đôi bên đã bước vào giai đoạn cuối, và ê-kíp đại diện của cầu thủ 16 tuổi kỳ vọng thỏa thuận gia nhập sân Bernabeu sẽ sớm được công bố chính thức vào tuần tới hoặc tuần kế tiếp.

Nhằm giữ chân viên ngọc quý của học viện, ban lãnh đạo MU cùng huấn luyện viên Michael Carrick đã tổ chức nhiều cuộc gặp trực tiếp để thuyết phục Gabriel ở lại Old Trafford.

Dẫu vậy, tài năng 16 tuổi vẫn kiên định với nguyện vọng khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để hiện thực hóa tham vọng cá nhân. Anh đã đệ đơn yêu cầu rời câu lạc bộ từ tháng 9 và duy trì việc tập luyện độc lập tại Tây Ban Nha trong suốt thời gian đôi bên thương thảo.

Lợi thế then chốt giúp Real Madrid chiếm ưu thế tuyệt đối nằm ở hành lang pháp lý. Quy định tại Tây Ban Nha cho phép "Los Blancos" trao ngay cho Gabriel bản hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 16, sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng. Trong khi đó, luật bóng đá Anh buộc MU phải đợi đến tháng 10/2027, thời điểm cầu thủ này tròn 17 tuổi, mới đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, đội chủ sân Old Trafford đánh giá cầu thủ này có tiềm năng đạt đến 100 triệu bảng trong tương lai. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" có thể chỉ nhận được khoảng 300.000 bảng tiền bồi thường đào tạo từ Real Madrid.

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