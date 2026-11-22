Arsenal bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt trong hiệp một rồi thủng lưới hai lần trong 13 phút đầu hiệp hai ở trận hòa Newcastle 2-2 thuộc vòng 11 Premier League hôm 22/11.

Arsenal hòa hú vía trên sân Newcastle.

Khi hai đội rời sân nghỉ giữa hiệp, khán giả St James’ Park la ó cầu thủ Newcastle. Arsenal dẫn 1-0 và người bận rộn nhất trên sân là thủ môn Lukas Hornicek của đội chủ nhà. Vậy mà đến phút 62, Malick Thiaw đã đưa Newcastle vượt lên. Arsenal, đội vừa thắng 4 trận liên tiếp ở Premier League mà không thủng lưới, phải chờ đến phút 78 mới gỡ được một điểm.

“Lẽ ra chúng tôi phải dẫn hai, ba, thậm chí bốn bàn”, Mikel Arteta nói sau trận. HLV Arsenal có lý do để tiếc những cơ hội học trò bỏ lỡ. Dù vậy, điều đáng để ông xem lại còn nằm ở hai bàn thua. Một đến từ quả ném biên của chính Arsenal, bàn còn lại bắt đầu khi họ để Dan Burn thoải mái đánh đầu trong vùng cấm.

Arsenal để Newcastle còn hy vọng

Trong hiệp một, mỗi lần Noni Madueke nhận bóng bên cánh phải, Newcastle lại gặp rắc rối. Ngay đầu trận, anh ngoặt vào trong rồi sút chân trái trúng cột dọc.

Sau khi Arsenal mở tỷ số, Madueke còn hai lần tiến rất gần bàn thắng. Hornicek băng ra chặn được cú sút đầu tiên. Vài giây sau, đến lượt hậu vệ Lewis Hall kịp can thiệp khi Madueke dứt điểm từ cự ly gần.

Bàn mở tỷ số ở phút 33 cho thấy vì sao Newcastle vất vả đến vậy. Hall vừa có bóng bên phần sân nhà, Kai Havertz đã áp sát và đoạt lại.

Đường chuyền chéo sau đó của tiền đạo người Đức đặt Eberechi Eze vào thế thuận lợi. Eze còn đủ thời gian chỉnh bóng trước khi sút tung lưới Hornicek. Đến cuối hiệp, cũng chính Eze buộc thủ môn Newcastle thêm một lần trổ tài từ quả đá phạt trực tiếp.

Arsenal phung phí nhiều cơ hội để rồi trả giá.

Tỷ số 0-1 cho HLV Matthias Jaissle cơ hội sửa sai. Ông thay liền ba người sau giờ nghỉ, tung Anthony Elanga, Jacob Ramsey và Tino Livramento vào sân. Cả ba đều không chạm bóng trong tình huống gỡ hòa, nhưng cách Newcastle tranh bóng ngay đầu hiệp hai đã khác.

Phút 49, Martin Odegaard đón bóng từ quả ném biên của đồng đội và bị William Osula áp sát. Lần này, người mất bóng là đội trưởng Arsenal.

Osula xử lý phần khó nhất của pha bóng. Sau khi đoạt được bóng, tiền đạo Newcastle giữ thêm một nhịp, vừa đủ để Harvey Barnes băng lên đón đường chuyền. Barnes đỡ bóng rồi sút qua David Raya, ghi bàn thứ 100 trong sự nghiệp. Chỉ bốn phút sau giờ nghỉ, Arsenal đã phải làm lại từ đầu dù trước đó có cả một hiệp để nới rộng cách biệt.

Arsenal để sổng Dan Burn

Phút 62, Newcastle được hưởng phạt góc. Dan Burn, một trong những cầu thủ dễ nhận ra nhất trong vùng cấm, lại chẳng có ai theo sát khi bật lên đánh đầu. Raya còn kịp đẩy cú dứt điểm tiếp theo của Joe Willock, nhưng Thiaw đã chờ sẵn để đá bồi.

Từ lúc Burn chạm bóng đến khi Thiaw ghi bàn, thủ môn Arsenal là người duy nhất bên phía đội khách kịp can thiệp.

Arsenal suýt trả giá thêm lần nữa cũng từ một quả phạt góc. Hall treo bóng vào và Havertz, trong nỗ lực đánh đầu phá bóng, lại đưa bóng chạm mép trên xà ngang khung thành đội nhà. Hai tình huống liên tiếp giải thích khá rõ một thống kê sau trận.

1 điểm có được trước Arsenal được xem là thành công của Newcastle.

Theo Sky Sports, Newcastle chỉ cầm bóng 33,6% nhưng tạo ra tới 1,09 bàn thắng kỳ vọng từ các tình huống cố định, cao hơn cả mức 0,64 họ có được từ những pha bóng sống.

Khó khăn chưa dừng lại với Arsenal. Raya dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Kepa Arrizabalaga khi đội nhà còn bị dẫn 1-2. Thủ môn người Tây Ban Nha vừa vào sân đã phải cản cú sút của Lewis Miley sau pha phối hợp giữa Barnes và Osula.

Mãi đến phút 78, Arsenal mới có được pha phản công mà họ chờ đợi. Odegaard chuyền cho Madueke và lần này, cú sút chân trái của anh đánh bại Hornicek.

Madueke có lẽ hiểu hơn ai hết vì sao Arteta tiếc hai điểm ở Newcastle. Cuối hiệp một, khi anh hai lần có cơ hội trước khung thành Hornicek, Arsenal còn có thể buộc đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với cách biệt hai bàn. Đến lúc Madueke ghi được bàn thắng của riêng mình, Arsenal đã cần bàn ấy để tránh một trận thua.

Highlights Newcastle 2-2 Arsenal Rạng sáng 22/11, Arsenal và Newcastle hòa nhau 2-2 tại vòng 11 Premier League 2026/27.

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