Antonio Conte công khai chỉ trích MU sau khi đội chủ sân Old Trafford quyết định chọn Mauricio Pochettino cho vị trí HLV trưởng dài hạn.

Conte bóc trần lý do MU không dám chọn mình.

Conte được xem là ứng viên hàng đầu thay thế Michael Carrick sau khi chiến lược gia người Anh bị sa thải. Tuy nhiên, MU cuối cùng quyết định trao quyền dẫn dắt đội bóng cho Pochettino. Chia sẻ với Cronache di Spogliatoio, Conte thất vọng khi cho rằng ban lãnh đạo MU quá dè dặt trước triết lý làm việc của ông.

"Nếu có ai đó sợ phương pháp của tôi, điều đó đồng nghĩa họ sợ chiến thắng. Bởi phương pháp ấy chính là con đường dẫn đến thành công. Đó là câu trả lời của tôi", Conte tuyên bố.

Nhà cầm quân 57 tuổi cũng cho rằng những chỉ trích phong cách huấn luyện của mình chính là một hình thức xúc phạm MU. Theo ông, một đội bóng từng sở hữu lịch sử lẫy lừng như "Quỷ đỏ" không nên ngần ngại thực hiện những thay đổi quyết liệt để tìm lại vị thế.

"Tôi thấy một số phát biểu gần như mang tính xúc phạm MU. Cứ như thể có người đang đặt quyền phủ quyết đối với hành trình đưa CLB trở lại thời kỳ huy hoàng. Muốn đạt được những thành tựu lớn, bạn cần có phương pháp phù hợp. Nếu phương pháp ấy đòi hỏi làm việc chăm chỉ thì đúng là như vậy. Không chỉ cầu thủ, tất cả đều phải nỗ lực", Conte nhấn mạnh.

MU quyết định đặt niềm tin vào Pochettino.

Dù bất mãn với quyết định của MU, Conte vẫn dành sự kính trọng đặc biệt cho Sir Alex Ferguson. Ông nhắc lại kỷ niệm từng có dịp đến thăm nhà huyền thoại người Scotland khi còn làm việc tại London.

"MU có lịch sử đồ sộ. Tôi thấy thật khó hiểu nếu có ai đó lại e ngại một phương pháp có thể giúp CLB trở lại đúng tầm vóc vốn có. Lần gần nhất họ vô địch Premier League là năm 2013, dưới thời Ferguson. Tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho ông ấy. Tôi đọc sách của Ferguson và may mắn được đến thăm nhà ông tại London, dành cả ngày trò chuyện về bóng đá. Ông ấy có niềm đam mê đáng kinh ngạc", Conte chia sẻ.

Conte vốn nổi tiếng với phong cách huấn luyện cường độ cao, kỷ luật nghiêm ngặt và những yêu cầu khắt khe. Trong sự nghiệp, ông giành 5 chức vô địch Serie A cùng Juventus và Inter Milan, bên cạnh danh hiệu Premier League với Chelsea. Mùa giải trước, Conte đưa Napoli cán đích thứ hai tại Serie A, trước khi chia tay đội bóng theo thỏa thuận chung.

Trong khi Conte lên tiếng về quyết định của MU, Pochettino chuẩn bị đối mặt với thử thách lớn ngay khi tiếp quản ghế nóng. Nhà cầm quân người Argentina sẽ có màn ra mắt đầy áp lực bằng chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào ngày 22/11.

Ngày đầu tiên của Pochettino tại Manchester United Sáng 19/11, video ghi lại những hoạt động đầu tiên của tân thuyền trưởng Manchester United tại đội bóng mới nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ.