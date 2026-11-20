Antonio Conte bác bỏ quan điểm MU e ngại phương pháp huấn luyện khắt khe của ông, đồng thời nhắc lại 13 năm trắng tay tại Premier League của đội bóng này.

Trước khi bổ nhiệm Pochettino, MU từng cân nhắc Conte.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Cronache di Spogliatoio, Conte thẳng thắn phản bác những ý kiến cho rằng phong cách huấn luyện khắt khe của ông có thể không phù hợp với MU.

"MU là đội bóng có lịch sử rất đồ sộ. Nếu thật sự lo ngại về phương pháp làm việc của tôi, tôi không nghĩ họ lại ngần ngại trao cơ hội cho những người có thể xây dựng một tập thể mạnh và đưa CLB trở lại vị thế vốn có", Conte chia sẻ.

Chiến lược gia người Italy cũng nhấn mạnh thực tế đáng buồn của MU khi đội bóng 13 năm không thể vô địch Premier League, kể từ thời HLV Alex Ferguson. Theo ông, một CLB giàu truyền thống như MU cần những con người đủ khả năng tái thiết và khôi phục vị thế hàng đầu.

Đáng chú ý, Conte dành sự tôn trọng đặc biệt cho Sir Alex Ferguson. Ông tiết lộ từng đọc cuốn tự truyện của huyền thoại người Scotland và có dịp đến thăm nhà riêng của Ferguson trong thời gian dẫn dắt Chelsea.

Những phát biểu của Conte lập tức thu hút sự chú ý trong bối cảnh chiếc ghế huấn luyện tại Old Trafford vừa đổi chủ. "Quỷ đỏ" quyết định sa thải Michael Carrick sau 10 trận ở Premier League mùa này và bổ nhiệm Mauricio Pochettino thay thế.

Trước đó, The Athletic tiết lộ ban lãnh đạo MU e ngại việc bổ nhiệm Conte bởi cá tính quá mạnh mẽ. Chiến lược gia 57 tuổi hiện chưa có đội bóng sau khi rời Napoli. Gần nhất, ông giúp CLB này vô địch Serie A mùa 2024/25.

Conte cũng có ba lần đăng quang Serie A cùng Juventus, vô địch Premier League với Chelsea mùa 2016/17 và giành Scudetto cùng Inter Milan mùa 2020/21.