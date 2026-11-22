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Mauricio Pochettino mang đến bất ngờ cho các cầu thủ MU. Ảnh: Reuters.
Thay thế Michael Carrick tại Old Trafford, nhà cầm quân 54 tuổi chỉ vừa mới bay từ Mỹ sang Anh cách đây chưa lâu. Với chưa đầy bốn ngày để chuẩn bị cho trận đấu tại Anfield, ông ưu tiên truyền đạt chiến thuật nên chưa bung hết bài tập thể lực.
Dù vậy, cầu thủ MU vẫn bị sốc bởi nhịp độ, cường độ và thời lượng tập tăng vọt so với thời Carrick, gồm buổi tập kéo dài hôm 21/11. Nguồn tin nội bộ tiết lộ cầu thủ cảm nhận khối lượng tập nặng hơn, tuy nhiên chiến lược gia người Argentina thừa nhận ông vẫn chưa thực sự bắt đầu.
MU bước vào cuộc chạm trán Liverpool với thành tích đáng quên khi chỉ thắng được 1 trận tại Premier League kể từ đầu mùa. "Quỷ đỏ" tạm thời đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách tại Anfield cũng là màn ra mắt đáng chờ đợi của Pochettino.
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