HLV Jose Mourinho thừa nhận Real Madrid phải chấp nhận nhiều rủi ro khi sử dụng đồng thời Kylian Mbappe và Carlos Espi trên hàng công.

Mourinho đánh giá cao khả năng ghi bàn của Carlos Espi, nhưng cho rằng Real Madrid khó sử dụng hai trung phong trong đội hình hiện tại.

Sau chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo ở vòng 13 La Liga rạng sáng 22/11, HLV Jose Mourinho dành nhiều lời khen cho Carlos Espi, người ghi bàn quyết định giúp Real Madrid ngược dòng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng giải thích vì sao tiền đạo trẻ chưa thể thường xuyên đá chính cùng Kylian Mbappe.

"Nếu để Mbappe và Espi đá chính cùng nhau, có lẽ tôi phải tự chạy vào sân để ngăn đối thủ phản công", Mourinho nói đùa trong cuộc họp báo.

Theo HLV Real Madrid, việc sử dụng hai trung phong thuần túy đòi hỏi các cầu thủ chạy cánh phải bó vào trung lộ để hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, Vinicius Junior, Yan Diomande hay Arda Guler đều không thực sự phù hợp với yêu cầu này.

Mourinho lấy trận gặp Celta làm ví dụ. Khi Real Madrid tăng cường nhân sự tấn công trong hiệp hai, Marc Cucurella phải bó vào giữa sân để hỗ trợ phòng ngự, còn Vinicius thường xuyên lùi về theo kèm Javi Rueda.

"Mọi người nghĩ sử dụng hai tiền đạo rất đơn giản, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Với những cầu thủ chạy cánh hiện tại, chúng tôi không phù hợp với sơ đồ 4-4-2 truyền thống", ông giải thích.

Chiến thắng trước Celta giúp Real Madrid giành ba điểm quan trọng, dù HLV Mourinho chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Dù vậy, Mourinho đặc biệt hài lòng với Espi. Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi bốn bàn chỉ sau 93 phút thi đấu, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội đáng chú ý.

"Espi là mẫu tiền đạo chuyên hoạt động trong vùng cấm. Cậu ấy đánh đầu tốt, biết làm tường và di chuyển thông minh ở cả cột gần lẫn cột xa. Khi gặp đối thủ chỉ tập trung phòng ngự, những phẩm chất ấy rất hữu ích", Mourinho nhận xét.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều cầu thủ không cần ra sân thường xuyên nhưng vẫn biết cách định đoạt trận đấu. Ông đánh giá cao thái độ của Espi khi tiền đạo trẻ không phàn nàn về thời gian thi đấu và luôn sẵn sàng mỗi khi được trao cơ hội.

Mourinho cũng từ chối nhận công lao trong sự tiến bộ của Espi. Theo ông, HLV người Bồ Đào Nha từng làm việc với cầu thủ này tại Levante mới là người đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình phát triển của tiền đạo trẻ.

Về diễn biến trận gặp Celta, Mourinho thừa nhận Real Madrid gặp khó hơn dự kiến. Nhiều cầu thủ trở về muộn sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, không đạt thể trạng tốt nhất và thiếu tập trung khi nhập cuộc.

Ông cũng lo ngại việc Real Madrid liên tục phải ngược dòng. Khi đội hình được đẩy cao để tìm bàn thắng, hàng thủ phải đối diện nguy cơ bị phản công. Mourinho tiết lộ từng muốn rút Mbappe hoặc Guler để đưa Aurelien Tchouameni vào sân, nhưng đã sử dụng hết quyền thay người.

"Sẽ có những ngày chúng tôi không thể ngược dòng. Vì vậy, cách tốt nhất vẫn là chơi tốt ngay từ đầu", Mourinho nhấn mạnh.

Dù chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò, ông đánh giá cao tinh thần chiến đấu của toàn đội. Mourinho cũng xác nhận Vinicius sẽ đá chính trong trận đấu vào thứ ba tới, khép lại những tranh luận về vị trí của tiền đạo Brazil.