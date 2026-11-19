Mourinho muốn Endrick ở lại Real Madrid, nhưng sau khoảng 140 phút thi đấu từ đầu mùa, tiền đạo người Brazil có lý do để cân nhắc lời mời từ Roma.

Endrick và Estêvão cùng ghi bàn trong chiến thắng 7-0 của Brazil trước Singapore tối 17/11.

Tối 17/11, Endrick đá trọn 90 phút, ghi một bàn và kiến tạo một lần khi Brazil thắng Singapore 7-0. Đối thủ ấy khó đem ra so với những đội anh gặp ở Champions League. Riêng chuyện chơi hết trận đã đáng chú ý. Từ đầu mùa, Endrick mới ra sân bảy lần cho Real Madrid, sáu lần từ ghế dự bị. Trận duy nhất anh đá chính là cuộc tiếp đón Sevilla hồi tháng 10.

Trong đợt tập trung cùng tuyển Brazil, Endrick nói chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tháng 1. Khi giải thích điều mình muốn, anh kể về Lyon, nơi anh được chơi thường xuyên, ghi bàn, kiến tạo và có trách nhiệm với kết quả của đội. Endrick gọi quãng thời gian ở Pháp là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất của mình.

Mourinho đã dùng Endrick thế nào?

Theo FotMob, Endrick chơi 84 phút qua bốn lần ra sân ở La Liga mùa này. Kylian Mbappé có 1.073 phút. Khi trao suất đá chính duy nhất cho Endrick trước Sevilla, Mourinho xếp anh bên phải hàng công. Cách bố trí ấy cho thấy HLV người Bồ Đào Nha có thể dùng cả hai cùng lúc. Từ sau trận đó, Endrick chỉ có thêm hai lần vào sân ở La Liga, mỗi lần khoảng 5-6 phút.

Cơ hội đáng kể nhất của Endrick đến tại Olimpico ngày 14/10. Anh vào sân trong hiệp hai, ghi bàn gỡ 3-3 trước khi Antonio Rüdiger hoàn tất cú ngược dòng 4-3 của Real Madrid trước Roma. Ge lưu ý rằng trước đêm ấy, Endrick mới chơi khoảng 10 phút từ đầu mùa. Anh từng gặp chấn thương cơ, nhưng ngay cả khi đã trở lại danh sách thi đấu, số lần được sử dụng vẫn ít.

Theo Marca, Mourinho muốn giữ Endrick đến hết mùa. Ông tin việc tập luyện mỗi ngày với một đội hình hàng đầu và làm việc trong môi trường ổn định cũng giúp cầu thủ 20 tuổi tiến bộ. Endrick có lý do để lắng nghe. Anh kể Mourinho thường tới hỏi thăm cuộc sống của mình ở sân tập. Sự quan tâm ấy khiến anh thấy được tin tưởng, kể cả trong những tuần phải ngồi dự bị.

Endrick chơi trọn 90 phút trước Singapore, ghi một bàn và kiến tạo một lần.

Carlo Ancelotti nhìn câu chuyện từ phía đội tuyển. Khi công bố danh sách gặp Nhật Bản và Singapore, ông cho rằng Endrick và Estêvão cần thi đấu nhiều hơn vì sự phát triển lâu dài. Với Endrick, Lyon đã cho thấy một lịch thi đấu đều đặn có thể đem lại gì. Theo AS, anh chơi 1.663 phút qua 21 trận, ghi tám bàn và có bảy kiến tạo trong nửa sau mùa trước.

Roma có thể cho Endrick điều gì?

Theo Marca, Gian Piero Gasperini đã nói chuyện với Endrick sau trận ở Olimpico. Giám đốc thể thao Tony D’Amico xem anh là một trong những ưu tiên để bổ sung hàng công. La Repubblica lý giải Roma cần một cầu thủ có tốc độ và khả năng vượt qua đối thủ trong thế một chọi một. Với Endrick, sức hút của Roma còn nằm ở cơ hội tiếp tục chơi tại Champions League.

Fabio Capello, người từng dẫn dắt cả Real Madrid lẫn Roma, nhắc đến Nico Paz khi được La Gazzetta dello Sport hỏi về Endrick. Ông nhìn thấy một điểm tương đồng: một cầu thủ trẻ được Real Madrid tuyển chọn có thể tạo ảnh hưởng ở Serie A nếu tìm được đội bóng phù hợp, như Paz tại Como. Capello cũng lưu ý Gasperini cần một người có thể giúp Roma ngay giữa mùa, khi thời gian để thử nghiệm đội hình khá ít.

Rodrigo Fabri đưa ra lời khuyên thẳng hơn. Cựu cầu thủ Brazil ký hợp đồng với Real Madrid năm 1998 và chưa từng chơi trận chính thức nào cho CLB. Trong cuộc phỏng vấn với AS hồi tháng 9, Fabri nói nếu cơ hội vẫn ít như hiện tại, Endrick nên tìm một đội sẵn sàng cho anh thi đấu để phát triển. Trải nghiệm của Fabri giải thích vì sao ông đặt số phút ra sân lên trước tên tuổi CLB.

Endrick ghi bàn gỡ 3-3 trong trận Real Madrid ngược dòng thắng Roma 4-3 tại Olimpico.

Roma cũng từng tiến gần đến việc mượn Endrick hồi hè. Theo AS, cầu thủ người Brazil đồng ý ở lại sau khi Mourinho đề nghị anh ở lại Madrid. Tờ báo này ghi nhận AC Milan cũng quan tâm, còn Marca cho biết phương án Sporting Gijón đã nguội dần. Endrick vẫn chưa quyết định. Anh có thể đợi thêm để xem vai trò của mình ở Real thay đổi ra sao trước khi thị trường mở cửa.

Hồi hè, Endrick đã chọn ở lại để thử sức dưới thời Mourinho. Đến tháng 1, anh có thể đánh giá lựa chọn ấy qua cách mình được sử dụng. Nếu Mourinho muốn giữ Endrick đến hết mùa, lời thuyết phục rõ nhất sẽ nằm ở đội hình xuất phát: anh được đá ở đâu, đá cùng ai và có được chơi đủ thường xuyên để tiến bộ hay không.