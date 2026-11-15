Real Madrid lo mất cả cặp tiền vệ trung tâm

Bernardo Silva và Aurelien Tchouameni cùng rời đội tuyển vì vấn đề thể trạng, khiến Jose Mourinho có nguy cơ mất cả cặp tiền vệ trung tâm.

Bernardo Silva vào sân từ phút 79 và ghi bàn danh dự cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch.

Ngày 15/11, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xác nhận Silva không đủ thể trạng để dự trận gặp Xứ Wales ở lượt cuối vòng bảng Nations League. Tiền vệ 32 tuổi sẽ trở lại Madrid để kiểm tra thêm. FPF chưa cho biết anh gặp vấn đề ở đâu và cần bao lâu để hồi phục.

Một ngày trước đó, Silva vào thay Bruno Fernandes ở phút 79 và ghi bàn danh dự trong trận Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 1-4 tại Braga. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh nán lại trên sân, tập một số động tác một mình. Đến khi bộ phận y tế kiểm tra, Silva mới được xác định không thể tiếp tục tập trung cùng đội tuyển.

Silva gặp vấn đề đúng lúc có chỗ trong đội hình xuất phát của Real Madrid. Ở trận El Clasico, Mourinho đưa cựu tiền vệ Man City vào giữa sân, đá cạnh Tchouameni. Khi Barcelona đưa bóng vào trung lộ, một người bước lên áp sát, người kia giữ vị trí trước hai trung vệ. Nhờ vậy, Real có thể gây sức ép lên cầu thủ cầm bóng mà vẫn che được đường chuyền vào khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ.

Mourinho tiếp tục để Silva đá chính trong cả ba trận sau El Clasico. Real thắng cả ba và bước vào kỳ nghỉ đội tuyển với chuỗi tám trận thắng liên tiếp trên hai đấu trường La Liga và Champions League.

Tchouameni cũng rời tuyển Pháp sau khi bỏ dở buổi tập vì khó chịu ở cơ khép đùi phải, vùng từng khiến anh gặp vấn đề tại World Cup 2026. Nếu cả hai chưa kịp bình phục, Mourinho sẽ phải tìm một cặp tiền vệ có thể phối hợp khi áp sát. Chỉ cần cả hai cùng lao lên, đối thủ có thể loại họ bằng một đường chuyền và đưa bóng thẳng vào khoảng trống trước hàng thủ Real.