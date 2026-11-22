Những quyết định thay người của Jose Mourinho giúp Real Madrid lật ngược thế trận, đánh bại Celta Vigo 2-1 ở vòng 13 La Liga.

Vinicius vào sân trong hiệp hai, góp phần giúp Real Madrid ngược dòng đánh bại Celta Vigo tại vòng 13 La Liga.

Rạng sáng 22/11, Real Madrid tưởng chừng phải trả giá cho một trận đấu thiếu hiệu quả trước Celta Vigo. Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền, hàng công liên tục bỏ lỡ cơ hội, còn đội khách giữ lợi thế dẫn bàn trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, Jose Mourinho thay đổi cục diện bằng những quyết định từ ghế huấn luyện.

Cả hai bàn thắng của Real Madrid đều xuất hiện sau khi Mourinho điều chỉnh đội hình. Vinicius Junior mang lại sự đột biến ở cánh trái, trong khi Carlos Espi một lần nữa chứng tỏ khả năng ghi bàn từ ghế dự bị. Chiến thắng 2-1 vì thế không đơn thuần đến từ sự vượt trội về chất lượng cầu thủ, mà còn cho thấy khả năng xoay chuyển trận đấu của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Vinicius thay đổi cách Real Madrid tấn công

Quyết định để Vinicius ngồi dự bị khiến Mourinho nhận nhiều sự chú ý trước trận. Tiền đạo Brazil vừa ghi 5 bàn trong hai trận giao hữu của đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn phải nhường vị trí xuất phát cho Yan Diomande sau khi mãn án treo giò bốn trận tại La Liga.

Trong thời gian Vinicius vắng mặt, Diomande thi đấu hiệu quả và dần chiếm được sự tin tưởng của Mourinho. Tuy nhiên, khi Real Madrid gặp một đối thủ tổ chức phòng ngự chặt chẽ như Celta, những phẩm chất của Vinicius trở nên đặc biệt cần thiết.

Real Madrid kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sự đột biến trong hiệp một. Celta Vigo chủ động thu hẹp khoảng trống trước vùng cấm, khiến đội chủ nhà gặp khó trong việc đưa bóng đến những vị trí thuận lợi. Bàn mở tỷ số của Pablo Duran ngay phút thứ 6 càng giúp đội khách có điều kiện triển khai lối chơi phòng ngự phản công.

Ngay cả khi được hưởng phạt đền ở phút 39, Mbappe cũng không thể tận dụng. Cú sút vọt xà của tiền đạo người Pháp khiến Real Madrid bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn 0-1.

Những điều chỉnh nhân sự của Jose Mourinho phát huy tác dụng.

Mourinho không vội thay đổi ngay đầu hiệp hai. Ông chờ đến phút 57 mới thực hiện ba sự điều chỉnh cùng lúc, đưa Vinicius, Federico Valverde và Marc Cucurella vào thay Trent Alexander-Arnold, Bernardo Silva và Alvaro Carreras.

Việc tung Vinicius vào sân giúp Real Madrid có thêm một cầu thủ đủ khả năng vượt qua đối phương bằng tốc độ và kỹ thuật. Những pha đi bóng của tiền đạo Brazil buộc hàng thủ Celta phải dành thêm người hỗ trợ bên cánh trái, qua đó giảm bớt sức ép phòng ngự ở các khu vực khác.

Chỉ chín phút sau loạt thay người, Real Madrid gỡ hòa. Mbappe kiến tạo để Jude Bellingham dứt điểm chính xác trong vùng cấm. Vinicius không trực tiếp tham gia bàn thắng, nhưng sự hiện diện của anh giúp đội chủ nhà có thêm phương án tấn công và khiến Celta khó tập trung phòng ngự ở trung lộ như trước.

Phút 69, Vinicius chuyền bóng cho Mbappe dứt điểm rồi tự mình xâm nhập vùng cấm ở tình huống tiếp theo. Những pha xử lý liên tiếp cho thấy Real Madrid đã có thêm tốc độ và khả năng tạo đột biến, thay vì chỉ trông chờ vào các đường chuyền tìm khoảng trống.

Carlos Espi và nước cờ quyết định

Nếu Vinicius giúp Real Madrid cải thiện khả năng tạo cơ hội, Carlos Espí là người giải quyết khâu cuối cùng. Phút 79, Mourinho rút Camavinga để đưa tiền đạo người Tây Ban Nha vào sân, chấp nhận giảm bớt nhân sự ở tuyến giữa nhằm tăng sức ép trong vùng cấm.

Carlos Espi tiếp tục ghi bàn quyết định từ ghế dự bị, mang về chiến thắng quan trọng cho Real Madrid.

Đây là sự điều chỉnh có chủ đích. Real Madrid đã đẩy Celta về gần khung thành nhưng vẫn thiếu một cầu thủ thường xuyên xuất hiện ở vị trí thuận lợi để kết thúc các đường tạt. Sự có mặt của Espi giúp đội chủ nhà có thêm một điểm nhận bóng trong vùng cấm, bên cạnh Mbappe.

Phút 85, Vinicius tạt bóng từ cánh trái để Espi bật cao đánh đầu. Thủ môn Ionut Radu cản phá được cú dứt điểm đầu tiên, nhưng tiền đạo trẻ lập tức đá bồi, đưa Real Madrid vượt lên dẫn 2-1.

Tình huống ghi bàn cho thấy giá trị của cả hai quyết định thay người. Vinicius tạo cơ hội từ cánh trái, còn Espi có mặt đúng vị trí để tận dụng. Mourinho cần sự đột biến của cầu thủ Brazil và khả năng chớp thời cơ của tiền đạo Tây Ban Nha để hoàn tất màn ngược dòng.

Đáng chú ý, trước trận gặp Celta, Espi mới thi đấu 47 phút tại La Liga mùa này, nhưng đã ghi hai bàn sau bảy lần vào sân từ ghế dự bị. Pha lập công mới nhất nâng thành tích của anh lên ba bàn sau tám trận, dù chưa một lần đá chính.

Espi từng ghi bàn quyết định giúp Real Madrid thắng Espanyol 2-1 ở trận mở màn La Liga hồi tháng 8, trước khi tiếp tục lập công ở những phút cuối trận gặp Elche. Tiền đạo trẻ không cần nhiều thời gian để tạo ảnh hưởng, một phẩm chất đặc biệt hữu ích với những đội thường xuyên phải đối mặt hàng phòng ngự lùi sâu.

Màn trình diễn của Vinicius cũng mang ý nghĩa riêng. Sau quãng thời gian chịu nhiều sức ép vì phong độ và án treo giò, anh cho thấy mình vẫn có thể tạo khác biệt trong những thời điểm khó khăn. Việc không được đá chính không ngăn tiền đạo Brazil trở thành nhân vật quan trọng nhất trong bước ngoặt của trận đấu.

Mbappe đá hỏng phạt đền trước Celta Vigo.

Chiến thắng giúp Real Madrid có 33 điểm sau 13 vòng, tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, Mourinho vẫn còn những vấn đề phải giải quyết, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội và sự thiếu hiệu quả của hàng công trong hiệp một.

Điểm tích cực lớn nhất với Real Madrid nằm ở những lựa chọn trên ghế dự bị. Mourinho không chỉ có Vinicius, Mbappe hay Bellingham để quyết định trận đấu, mà còn sở hữu một tiền đạo như Espi, người sẵn sàng ghi bàn dù chỉ được trao vài phút.

Trận thắng Celta cũng gửi đi thông điệp về cách Mourinho quản lý đội hình. Những ngôi sao không mặc nhiên có suất đá chính, nhưng vẫn được trao cơ hội tạo khác biệt khi đội bóng cần họ. Trước Celta, chính hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã giúp ông tìm ra lời giải cho trận đấu tưởng chừng bế tắc.