Jose Mourinho bất ngờ kết thúc buổi họp báo trước trận Real Madrid gặp Celta Vigo sau khi liên tục nhận những câu hỏi ngoài chuyên môn, đặc biệt liên quan đến Cristiano Ronaldo.

Mourinho liên tục bị hỏi về Ronaldo.

Sau giai đoạn khởi đầu không mấy suôn sẻ tại Real Madrid, Mourinho đang giúp đội bóng tìm lại phong độ ấn tượng. "Los Blancos" trải qua chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp, đặc biệt là trận thắng Barcelona 2-1.

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào phong độ của đội bóng, buổi họp báo trước cuộc tiếp đón Celta Vigo vào ngày 22/11 lại xoay quanh những vấn đề bên lề. Một trong những chủ đề được truyền thông Tây Ban Nha đặc biệt quan tâm là tương lai của JJ Gabriel, cầu thủ trẻ vừa chia tay MU.

Trước những câu hỏi liên tục về khả năng Real Madrid chiêu mộ tài năng này, Mourinho tỏ ra không mấy hào hứng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thẳng thừng phủ nhận việc có mối liên hệ với cầu thủ chưa thuộc quyền quản lý của mình.

Dù vậy, truyền thông Tây Ban Nha tiếp tục chuyển hướng sang Cristiano Ronaldo và quyết định chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha của siêu sao 41 tuổi. Đây cũng là câu hỏi khiến Mourinho mất kiên nhẫn.

"Không, không, không, không", ông liên tục ngắt lời trước khi đưa ra câu trả lời ngắn gọn. "Là một người Bồ Đào Nha, điều duy nhất tôi muốn nói là hy vọng đội tuyển tiếp tục giành chiến thắng. Ngoài chuyện đó ra, tôi không bình luận thêm. Cảm ơn", Mourinho tuyên bố.

Ngay sau đó, chiến lược gia này đứng dậy rời khỏi phòng họp báo, khép lại buổi trao đổi trong bầu không khí căng thẳng.

Ronaldo gần đây trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi chia tay tuyển Bồ Đào Nha. Mẹ của tiền đạo này cũng công khai chỉ trích đội tuyển, thậm chí thừa nhận vui mừng khi Bồ Đào Nha thất bại trước Đan Mạch ở trận đấu đầu tiên không có con trai bà.

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